Идеальное блюдо на ужин: рецепт риса с курицей и овощами на сковороде
Можно даже назвать это блюдо пловом. Только готовится оно проще.
Если любите плов, но не хотите тратить много времени, попробуйте его легкую версию: рис с курицей и овощами на сковороде. Только выберите сковороду с бортиками. Рецептом поделилась кулинарный блогер Татьяна Приймак.
Рис с курицей и овощами на сковороде
Ингредиенты:
- куриное филе — 400г;
- рис — 150 г;
- одна луковица;
- один болгарский перец;
- одна небольшая морковка;
- масло оливковое (для жарки);
- вода — 400 г;
- соль, перец черный молотый, петрушка.
Овощи предварительно чистим и промываем в холодной воде. Куриное филе промываем и сушим бумажными полотенцами.
Мясо режем брусочками и слегка обжариваем на сильном огне с добавлением оливкового масла.
Морковь натираем на крупной терке, сладкий перец и лук режем мелкими квадратиками.
Овощи всыпаем в сковороду с мясом и обжариваем все вместе примерно 5-7 минут при постоянном помешивании. Следим, чтобы ничего не пригорело.
Рис промываем в холодной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
Добавляем к мясу и овощам промытый рис, молотый перец и соль по своему вкусу, лавровый лист, если хотите.
Также по желанию добавляем любую любимую приправу для риса. Вливаем фильтрованную воду, накрываем сковородку крышкой и доводим все до кипения.
3 момента закипания огонь уменьшаем до минимального и готовим дальше рис с курицей и овощами еще 20 минут. Затем выключаем огонь и оставляем блюдо под крышкой на 15 минут.
Также вы можете приготовить к этому блюду вкусный и простой салат из пекинской капусты.