Идеальное блюдо на ужин: рецепт риса с курицей и овощами на сковороде

Можно даже назвать это блюдо пловом. Только готовится оно проще.

Если любите плов, но не хотите тратить много времени, попробуйте его легкую версию: рис с курицей и овощами на сковороде. Только выберите сковороду с бортиками. Рецептом поделилась кулинарный блогер Татьяна Приймак.

Рис с курицей и овощами на сковороде

Ингредиенты:

куриное филе — 400г;

рис — 150 г;

одна луковица;

один болгарский перец;

одна небольшая морковка;

масло оливковое (для жарки);

вода — 400 г;

соль, перец черный молотый, петрушка.

Овощи предварительно чистим и промываем в холодной воде. Куриное филе промываем и сушим бумажными полотенцами.

Мясо режем брусочками и слегка обжариваем на сильном огне с добавлением оливкового масла.

Морковь натираем на крупной терке, сладкий перец и лук режем мелкими квадратиками.

Овощи всыпаем в сковороду с мясом и обжариваем все вместе примерно 5-7 минут при постоянном помешивании. Следим, чтобы ничего не пригорело.

Рис промываем в холодной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

Добавляем к мясу и овощам промытый рис, молотый перец и соль по своему вкусу, лавровый лист, если хотите.

Также по желанию добавляем любую любимую приправу для риса. Вливаем фильтрованную воду, накрываем сковородку крышкой и доводим все до кипения.

3 момента закипания огонь уменьшаем до минимального и готовим дальше рис с курицей и овощами еще 20 минут. Затем выключаем огонь и оставляем блюдо под крышкой на 15 минут.

Также вы можете приготовить к этому блюду вкусный и простой салат из пекинской капусты.