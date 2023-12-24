Салат из пекинской капусты с крабовыми палочками и кукурузой: простой и быстрый рецепт
Рецепт салата с крабовыми палочками невероятно популярный. Его подают на многие праздники, в том числе на Рождество и Новый год.
Салат из пекинской капусты с крабовыми палочками и кукурузой можно приготовить из доступных продуктов. Легкий салат не уступает сложным блюдам. Чтобы салат был еще сытнее, можно добавить в него немного отварного рассыпчатого риса, сообщает 1000.menu.
Ингредиенты
Для приготовления шести порций понадобятся:
- крабовые палочки — 225 г;
- консервированная кукуруза — 225 г;
- пекинская капуста — 150г;
- яйца — 3шт.;
- майонез — 3 столовые ложки:
- соль и перец — по вкусу;
- зелень укропа или петрушки — для украшения.
Приготовление
Шаг 1. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками.
Шаг 2. Листья пекинской капусты вымойте, обсушите, жесткие части вырежьте. Нарежьте мелкой соломкой.
Шаг 3. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте мелкими кубиками.
Шаг 4. Консервированную кукурузу откиньте на сито, чтобы стекла жидкость.
Шаг 5. В салатнике соедините порезанные крабовые палочки, пекинскую капусту, кукурузу и яйца. Посолите, поперчите и заправьте салат майонезом. Все тщательно перемешайте. Поставить на 15-20 минут в холодильник. Перед подачей украсьте блюдо веточками укропа и петрушки.
Майонез лучше приготовить самостоятельно. В качестве заправки можно использовать сметану или натуральный йогурт. Либо смешать их с майонезом в пропорции на свой вкус.
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