На новогодний стол: рецепт вкусного салата с ветчиной и сыром
Этот салат приятно разнообразит ваше праздничное меню.
Салат с ветчиной и сыром украсит ваш новогодний стол, дополнив традиционные "Оливье", "Мимозу" и "Сельдь под шубой".
Блюдо готовится очень быстро и просто и состоит из продуктов, которые точно найдутся в холодильнике в канун торжественного застолья. Этот салат очень просто готовится, Фокус расскажет, как его приготовить.
Салат с ветчиной и сыром
Ингредиенты:
- очищенные грецкие орехи – 60 г;
- вареная ветчина – 300 г;
- твердый сыр – 300 г;
- петрушка, майонез, соль, свежемолотый черный перец.
Сначала подготовьте все ингредиенты для салата. Грецкие орехи подрумяньте на сухой сковороде на среднем огне, постоянно помешивая. На это уйдет пару минут. Дайте орешкам остыть и мелко порубите ножом.
Вареную ветчину нарежьте соломкой. Сыр натрите на средней терке. Петрушку мелко нарежьте и перемешайте с ветчиной и сыром, посолите и поперчите. Заправьте салат майонезом. Выложите готовый салат на тарелки и посыпьте измельченными орехами.
Этот салат можно дополнить. Добавьте отваренные вкрутую яйца, или маринованные огурчики. Можно украсить его черными оливками.
Также вы можете приготовить вкусный винегрет с квашеной капустой.