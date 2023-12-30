На новогодний стол: рецепт вкусного салата с ветчиной и сыром

Этот салат приятно разнообразит ваше праздничное меню.

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Блюдо готовится очень быстро и просто и состоит из продуктов, которые точно найдутся в холодильнике в канун торжественного застолья. Этот салат очень просто готовится, Фокус расскажет, как его приготовить.

Салат с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

очищенные грецкие орехи – 60 г;

вареная ветчина – 300 г;

твердый сыр – 300 г;

петрушка, майонез, соль, свежемолотый черный перец.

Сначала подготовьте все ингредиенты для салата. Грецкие орехи подрумяньте на сухой сковороде на среднем огне, постоянно помешивая. На это уйдет пару минут. Дайте орешкам остыть и мелко порубите ножом.

Вареную ветчину нарежьте соломкой. Сыр натрите на средней терке. Петрушку мелко нарежьте и перемешайте с ветчиной и сыром, посолите и поперчите. Заправьте салат майонезом. Выложите готовый салат на тарелки и посыпьте измельченными орехами.

Этот салат можно дополнить. Добавьте отваренные вкрутую яйца, или маринованные огурчики. Можно украсить его черными оливками.

Также вы можете приготовить вкусный винегрет с квашеной капустой.