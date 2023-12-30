На новорічний стіл: рецепт смачного салату з шинкою та сиром
Цей салат приємно урізноманітнить ваше святкове меню.
Салат із шинкою та сиром прикрасить ваш новорічний стіл, доповнивши традиційні "Олів'є", "Мімозу" та "Оселедець під шубою".
Страва готується дуже швидко і просто та складається з продуктів, які точно знайдуться в холодильнику напередодні урочистого застілля. Цей салат дуже просто готується, Фокус розповість, як його приготувати.
Салат із шинкою та сиром
Інгредієнти:
- очищені волоські горіхи — 60 г;
- варена шинка — 300 г;
- твердий сир — 300 г;
- петрушка, майонез, сіль, свіжомелений чорний перець.
Спочатку підготуйте всі інгредієнти для салату. Волоські горіхи підрум'яньте на сухій сковороді на середньому вогні, постійно помішуючи. На це піде кілька хвилин. Дайте горішкам охолонути і дрібно порубайте ножем.
Варену шинку наріжте соломкою. Сир натріть на середній тертці. Петрушку дрібно наріжте і перемішайте з шинкою та сиром, посоліть і поперчіть. Заправте салат майонезом. Викладіть готовий салат на тарілки і посипте подрібненими горіхами.
Цей салат можна доповнити. Додайте відварені круто яйця, або мариновані огірочки. Можна прикрасити його чорними оливками.
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