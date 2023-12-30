На новорічний стіл: рецепт смачного салату з шинкою та сиром

Цей салат приємно урізноманітнить ваше святкове меню.

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Страва готується дуже швидко і просто та складається з продуктів, які точно знайдуться в холодильнику напередодні урочистого застілля. Цей салат дуже просто готується, Фокус розповість, як його приготувати.

Салат із шинкою та сиром

Інгредієнти:

очищені волоські горіхи — 60 г;

варена шинка — 300 г;

твердий сир — 300 г;

петрушка, майонез, сіль, свіжомелений чорний перець.

Спочатку підготуйте всі інгредієнти для салату. Волоські горіхи підрум'яньте на сухій сковороді на середньому вогні, постійно помішуючи. На це піде кілька хвилин. Дайте горішкам охолонути і дрібно порубайте ножем.

Варену шинку наріжте соломкою. Сир натріть на середній тертці. Петрушку дрібно наріжте і перемішайте з шинкою та сиром, посоліть і поперчіть. Заправте салат майонезом. Викладіть готовий салат на тарілки і посипте подрібненими горіхами.

Цей салат можна доповнити. Додайте відварені круто яйця, або мариновані огірочки. Можна прикрасити його чорними оливками.

Також ви можете приготувати смачний вінегрет із квашеною капустою.