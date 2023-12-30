На праздничный стол: рецепт закусочного торта со шпротами
Вам потребуется не так много ингредиентов, но результат того стоит.
Шпроты – обычный элемент праздничного стола. Это отличная закуска, со шпротами можно сделать бутерброды, или тарталетки. А можно сделать закусочный торт. Это вариация известного салата "Мимоза". Рецептом поделились на сайте Gastronom.
Закусочный торт со шпротами
Ингредиенты:
- 500 г слоеного бездрожжевого теста;
- 1 морковь;
- 1 большая луковица;
- 3 банки шпрот;
- 4 яйца;
- 100 г твердого сыра;
- 400 г творожного сыра;
- 200 г майонеза;
- растительное масло, соль, зелень.
Тесто разморозьте и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 15 минут в режиме конвекции или на 30 минут при обычном режиме. Остудите и разделите на шесть слоев.
Морковку с луком очистите. Лук нарежьте, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте морковку и лук до готовности и посолите.
Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Сыр натрите на мелкой терке.
Со шпрот слейте масло и разомните вилкой.
Творожный сыр смешайте с майонезом.
Расстелите фольгу на тарелке в несколько слоев так, чтобы края выступали примерно на 30 см. На середину фольги выложите половину ложки сыра с майонезом, положите первый корж, смажьте и его, а потом слой морковки с луком. Смазывайте кремом перед выкладыванием нужно каждый корж. Затем слои идут так: половина шпрот, тертые яйца, шпроты, сыр.
Запечатайте торт в фольгу и уберите в холодильник минимум на 4 часа.
Разверните, выложите на блюдо и смажьте оставшимся кремом. По желанию украсьте зеленью. Можно использовать и другую консервированную рыбу по своему вкусу.
Также со шпротами вы можете приготовить бутерброды.