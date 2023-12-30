На праздничный стол: рецепт закусочного торта со шпротами

Вам потребуется не так много ингредиентов, но результат того стоит.

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Шпроты – обычный элемент праздничного стола. Это отличная закуска, со шпротами можно сделать бутерброды, или тарталетки. А можно сделать закусочный торт. Это вариация известного салата "Мимоза". Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Закусочный торт со шпротами

Ингредиенты:

500 г слоеного бездрожжевого теста;

1 морковь;

1 большая луковица;

3 банки шпрот;

4 яйца;

100 г твердого сыра;

400 г творожного сыра;

200 г майонеза;

растительное масло, соль, зелень.

Тесто разморозьте и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 15 минут в режиме конвекции или на 30 минут при обычном режиме. Остудите и разделите на шесть слоев.

Морковку с луком очистите. Лук нарежьте, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте морковку и лук до готовности и посолите.

Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Сыр натрите на мелкой терке.

Со шпрот слейте масло и разомните вилкой.

Творожный сыр смешайте с майонезом.

Расстелите фольгу на тарелке в несколько слоев так, чтобы края выступали примерно на 30 см. На середину фольги выложите половину ложки сыра с майонезом, положите первый корж, смажьте и его, а потом слой морковки с луком. Смазывайте кремом перед выкладыванием нужно каждый корж. Затем слои идут так: половина шпрот, тертые яйца, шпроты, сыр.

Запечатайте торт в фольгу и уберите в холодильник минимум на 4 часа.

Разверните, выложите на блюдо и смажьте оставшимся кремом. По желанию украсьте зеленью. Можно использовать и другую консервированную рыбу по своему вкусу.

Также со шпротами вы можете приготовить бутерброды.