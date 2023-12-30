Полезные лайфхаки: как выбрать вкусную сельдь для салата и правильно ее почистить

Если собираетесь готовить в новогоднюю ночь селедку под шубой, что нужно выбрать правильные ингредиенты.

Селедка под шубой – один из самых популярных новогодних салатов. Можно купить готовое филе, а можно купить тушку и очистить ее. Но выбрать хорошую рыбку нелегко. Стоит воспользоваться нашими лайфхаками, чтобы вам салат получился очень вкусным.

Фокус расскажет, как выбрать вкусную сельдь и очистить ее. Вкуснее всего сельдь, которая была засолена целиком, непотрошеной.

При покупке сельди обязательно обратите внимание на толщину ее спинки. Чем толще спинка сельди, тем она жирнее и вкуснее. Лучше выбрать тушку самца, они обычно жирнее. Отличить их можно по более вытянутой голове, крупному размеру и более подтянутому брюшку.

Цвет кожицы должен быть ровным и блестящим, без повреждений и деформаций. Если нажать пальцем на тушку, на ней не должно оставаться пятен.

Глаза у свежей сельди должны быть ясны, жабры розовые, а не бордовые или коричневые. Рыба не должна бать скользкой и она должна пахнуть солью и свежестью. Если запах вам не нравится – не покупайте рыбу.

Обычно продают или тихоокеанскую, или атлантическую селедку. В тихоокеанской обычно больше жира, поэтому она вкуснее.

Когда вы выбрали селедку, нужно ее правильно почистить. Отрезаем у рыбы голову. Разрезаем брюшко, вынимаем икру или молоки и тщательно вычищаем от черной пленки.

Отрезаем хвост и срезаем края брюшка, чтобы филе получилось красивым и ровным.

Делаем аккуратный надрез вдоль спинки и удаляем спинной плавник. Снимаем кожу с одной стороны. Затем с другой и срезаем плавник со стороны брюшка.

Проводим пальцем вдоль хребта и аккуратно отделяем оба филе от хребта. Теперь вооружитесь пинцетом и удалите мелкие косточки из филе. Когда наловчитесь, эта процедура будет заменять у вас не более 15 минут.

Теперь нарежьте филе на кусочки и можете готовить селедку по шубой. Или просто подать рыбу к столу с ломтиками лука.