Вкусно и быстро: рецепт вареников с квашеной капустой

Такие вареники делают с нежным заварным тестом.

Вареники — это, пожалуй, самое популярное блюдо украинской кухни. Их готовят с разнообразными начинками: картофелем, творогом, вишнями, сливами, ягодами, фасолью. Но с капустой они получаются очень вкусными. И готовятся просто. Рецептом поделились на сайте Besahy.

Тесто для вареников также может быть из разнообразной муки: пшеничной, гречневой, ржаной или ячменной. Но самой популярной является пшеничная. Техника приготовления также может быть разная.

Это заварное тесто получается очень эластичное и не сохнет, да и требует минимум ингредиентов.

Вареники с капустой

Ингредиенты:

квашеная капуста;

лук 4 шт.

щепотка соли и черного молотого перца;

мука 400 г;

вода 200 г;

масло 3 ст. л;

Сначала готовим начинку. Берем килограмм квашеной капусты и заливаем водой. Варим на небольшом огне примерно час. Пока варится капуста, чистим лук, мелко режем и поджариваем на сковороде. Когда лук зажарился, откладываем треть на зажарку.

Когда капуста стала мягче, процеживаем и добавляем к луку на сковороде. Капусту хорошо перчим. И тушим полчаса. Иногда помешиваем ложкой. Когда капуста готова, откладываем ее, чтобы остыла.

Теперь готовим тесто. Просеиваем 400 граммов муки через сито. Добавляем 200 миллилитров очень горячей воды и 3 столовых ложки растительного масла. Начинаем замешивать тесто. Во время замешивания досыпаем еще немного муки, если тесто очень сильно липнет к рукам. Месим тесто до тех пор, пока оно не станет эластичным.

Теперь время готовить вареники. Подготавливаем рабочую поверхность, посыпаем мукой и выкладываем на нее часть теста. Делаем кругляши удобными способом. Лепим вареники.

Бросаем вареники в кастрюлю с подсоленным кипятком. Варим примерно 5 минут, пока они не всплывут на поверхность. Достаем их дуршлагом и замазываем зажаркой из лука.

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