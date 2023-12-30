Вкусно и быстро: рецепт вареников с квашеной капустой
Такие вареники делают с нежным заварным тестом.
Вареники — это, пожалуй, самое популярное блюдо украинской кухни. Их готовят с разнообразными начинками: картофелем, творогом, вишнями, сливами, ягодами, фасолью. Но с капустой они получаются очень вкусными. И готовятся просто. Рецептом поделились на сайте Besahy.
Тесто для вареников также может быть из разнообразной муки: пшеничной, гречневой, ржаной или ячменной. Но самой популярной является пшеничная. Техника приготовления также может быть разная.
Это заварное тесто получается очень эластичное и не сохнет, да и требует минимум ингредиентов.
Вареники с капустой
Ингредиенты:
- квашеная капуста;
- лук 4 шт.
- щепотка соли и черного молотого перца;
- мука 400 г;
- вода 200 г;
- масло 3 ст. л;
Сначала готовим начинку. Берем килограмм квашеной капусты и заливаем водой. Варим на небольшом огне примерно час. Пока варится капуста, чистим лук, мелко режем и поджариваем на сковороде. Когда лук зажарился, откладываем треть на зажарку.
Когда капуста стала мягче, процеживаем и добавляем к луку на сковороде. Капусту хорошо перчим. И тушим полчаса. Иногда помешиваем ложкой. Когда капуста готова, откладываем ее, чтобы остыла.
Теперь готовим тесто. Просеиваем 400 граммов муки через сито. Добавляем 200 миллилитров очень горячей воды и 3 столовых ложки растительного масла. Начинаем замешивать тесто. Во время замешивания досыпаем еще немного муки, если тесто очень сильно липнет к рукам. Месим тесто до тех пор, пока оно не станет эластичным.
Теперь время готовить вареники. Подготавливаем рабочую поверхность, посыпаем мукой и выкладываем на нее часть теста. Делаем кругляши удобными способом. Лепим вареники.
Бросаем вареники в кастрюлю с подсоленным кипятком. Варим примерно 5 минут, пока они не всплывут на поверхность. Достаем их дуршлагом и замазываем зажаркой из лука.
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