На новогодний стол: рецепт сливочного десерта с мандаринами и сухофруктами

Это нежный и вкусный десерт очень легко приготовить.

Красивый, вкусный и очень легкий – именно таким должен быть новогодний десерт. И этот десерт очень просто приготовить. Его изюминка – это мандарины, традиционное угощение на Новый год. Даже сейчас, когда они уже перестали быть дефицитом. Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Сливочный десерт с мандаринами

Ингредиенты:

12 ягод чернослива;

12 ягод кураги;

500 мл свежезаваренного зеленого чая;

6 больших сочных мандаринов;

200 г сметаны 25%;

200 мл сливок 33%;

40 г миндальных хлопьев.

В сотейнике смешайте чернослив и курагу. Залейте горячим зеленым чаем и доведите до кипения на среднем огне. Варите 20 минут, пока сухофрукты не станут мягкими. Откиньте на дуршлаг и остудите. Зеленый чай больше не нужен.

Очистите мандарины и удалите белые волокна. Нарежьте два мандарина тонкими кружочками и выберите восемь самых ровных и красивых.

Оставшиеся мандарины разделите на дольки. Аккуратно смешайте с сухофруктами. Разложите получившуюся массу по четырем креманкам, выкладывая вдоль стенок каждого бокала по 2 кружка мандарина.

Охлажденные взбитые сливки и сметану перемешайте до однородности и разложите по креманкам. Посыпьте десерт поджаренными на сухой сковороде хлопьями миндаля и подавайте.

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