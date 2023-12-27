Хит новогоднего стола: рецепт салата с печенью и карамелизированными апельсинами

Апельсины в карамели придают салату особый кисло-сладкий вкус. Такой салат обязательно найдет своих поклонников, поскольку получается очень вкусным.

Салат с печенью и карамелизированными апельсинами станет настоящим украшением праздничного стола в новогоднюю ночь. Он не только красиво выглядит, но и очень вкусный. Как его приготовить, рассказала и показала автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Салат с печенью и карамелизированными апельсинами (4 порции):

Ингредиенты:

печень куриная – 350-400 гр;

масло – 2 ст. л;

специи: соль, перец – по вкусу;

растительное масло – 1 ст. л;

сахар – 2 ч. л;

апельсин – 2 шт;

руккола – 75 гр;

огурец свежий – 1 шт;

помидоры-черри – 250 гр;

Для заправки:

мед – 8 ч. л;

масло (нерафинированное) – 1-2 ст. л;

горчица французская – 4 ч. л.

Способ приготовления:

Печень помыть, почистить и порезать на кусочки. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить печень. На большом огне поджарить ее с двух сторон. Добавить специи. Долить немного воды, накрыть крышкой и потушить 5 минут, после чего убрать крышку, добавить масло и подержать, помешивая еще несколько минут.

Разогреть сковороду. Равномерно распределить сахар и выложить дольки апельсина. Поджарить с двух сторон до золотистой корочки.

Для заправки выложить в миску мед, добавить масло, перемешать до однородности. Добавить французскую горчицу и снова перемешать.

Собираем салат. На тарелку выкладываем рукколу, кусочки печени. Далее – кусочки огурца, половинки черри и апельсиновые дольки. Полить все заправкой, которую готовим, смешав все ингредиенты.

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