Хит новогоднего стола: рецепт салата с печенью и карамелизированными апельсинами
Апельсины в карамели придают салату особый кисло-сладкий вкус. Такой салат обязательно найдет своих поклонников, поскольку получается очень вкусным.
Салат с печенью и карамелизированными апельсинами станет настоящим украшением праздничного стола в новогоднюю ночь. Он не только красиво выглядит, но и очень вкусный. Как его приготовить, рассказала и показала автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".
Салат с печенью и карамелизированными апельсинами (4 порции):
Ингредиенты:
печень куриная – 350-400 гр;
масло – 2 ст. л;
специи: соль, перец – по вкусу;
растительное масло – 1 ст. л;
сахар – 2 ч. л;
апельсин – 2 шт;
руккола – 75 гр;
огурец свежий – 1 шт;
помидоры-черри – 250 гр;
Для заправки:
мед – 8 ч. л;
масло (нерафинированное) – 1-2 ст. л;
горчица французская – 4 ч. л.
Способ приготовления:
Печень помыть, почистить и порезать на кусочки. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить печень. На большом огне поджарить ее с двух сторон. Добавить специи. Долить немного воды, накрыть крышкой и потушить 5 минут, после чего убрать крышку, добавить масло и подержать, помешивая еще несколько минут.
Разогреть сковороду. Равномерно распределить сахар и выложить дольки апельсина. Поджарить с двух сторон до золотистой корочки.
Для заправки выложить в миску мед, добавить масло, перемешать до однородности. Добавить французскую горчицу и снова перемешать.
Собираем салат. На тарелку выкладываем рукколу, кусочки печени. Далее – кусочки огурца, половинки черри и апельсиновые дольки. Полить все заправкой, которую готовим, смешав все ингредиенты.
Ранее Фокус писал, как долго можно хранить салат "Оливье" в холодильнике.