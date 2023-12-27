Хіт новорічного столу: рецепт салату з печінкою та карамелізованими апельсинами
Апельсини в карамелі надають салату особливого кисло-солодкого смаку. Такий салат обов'язково знайде своїх шанувальників, оскільки виходить дуже смачним.
Салат із печінкою та карамелізованими апельсинами стане справжньою окрасою святкового столу в новорічну ніч. Він не тільки має гарний вигляд, а й дуже смачний. Як його приготувати, розповіла і показала авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".
Салат із печінкою та карамелізованими апельсинами (4 порції):
Інгредієнти:
печінка куряча — 350-400 г;
олія — 2 ст. л;
спеції: сіль, перець — за смаком;
рослинна олія — 1 ст. л;
цукор — 2 ч. л;
апельсин — 2 шт;
рукола — 75 г;
огірок свіжий — 1 шт;
помідори-чері — 250 г;
Для заправки:
мед — 8 ч. л;
олія (нерафінована) — 1-2 ст. л;
гірчиця французька — 4 ч. л.
Спосіб приготування:
Печінку помити, почистити та порізати на шматочки. Розігріти сковорідку з рослинною олією. Викласти печінку. На великому вогні підсмажити її з двох боків. Додати спеції. Долити трохи води, накрити кришкою і тушкувати 5 хвилин, після чого прибрати кришку, додати олію і потримати, помішуючи, ще кілька хвилин.
Розігріти сковороду. Рівномірно розподілити цукор і викласти часточки апельсина. Підсмажити з двох боків до золотистої скоринки.
Для заправки викласти в миску мед, додати олію, перемішати до однорідності. Додати французьку гірчицю і знову перемішати.
Збираємо салат. На тарілку викладаємо руколу, шматочки печінки. Далі — шматочки огірка, половинки чері та апельсинові дольки. Полити все заправкою, яку готуємо, змішавши всі інгредієнти.
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