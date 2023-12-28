Имбирный чай: рецепт приготовления ароматного и полезного напитка

Готовый чай необходимо пить через 10-15 минут после приготовления. так он сохраняет максимум своих свойств.

В холодный зимний сезон, чреватый перепадами температур и простудными заболеваниями, имбирный чай – настоящее спасение от вирусов. Кроме того, он очень полезен для организма и согреет после прогулки по улице. Как его правильно приготовить, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".

Имбирный чай

Ингредиенты:

корень имбиря – 50 гр;

апельсин – 200 гр;

лимон – 60 гр;

мед – 50 гр.

листья свежей мяты – 5 шт.

Способ приготовления:

Начинаем делать чай с выдавливания апельсинового сока, который потом вместе с мякотью выливаем в заварник. Добавляем туда же сок половины лимона. Мякоть в этом случае лучше выбросить — она может добавить нежелательную горечь.

Чистим имбирь от кожицы и натираем его на мелкую терку. Нужно следить, чтобы сок, который выделяется с имбиря при натирании, попадал в чайник. С веточек мяты обрываем листики, рвем их и добавляем в сок.

Готовую смесь заливаем горячей водой. Так как мед теряет свои полезные свойства при высоких температурах, выдерживаем минуту, чтобы вода смешалась с холодным соком и чай начал остывать. После этого добавляем мед и оставляем чай завариваться.

Пить горячий чай можно уже через 10–15 минут. Летом имбирный напиток вкусно и приятно употреблять холодным.

Ранее Фокус писал, как приготовить домашний глинтвейн с апельсином.