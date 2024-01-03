Гречневый суп с грибами: рецепт легкого блюда на ужин (видео)

Для приготовления супа можно использовать не только белые, но и другие грибы. Главное – замочить их на ночь.

Легкий гречневый суп с белыми грибами – настоящий праздник вкуса. Его можно приготовить на ужин и порадовать домочадцев ароматным и аппетитным блюдом. Своим рецептом этого блюда поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день"

Суп с гречкой и сушеными белыми/лесными грибами.

Ингредиенты на 3 литра супа:

белые/лесные сушеные грибы – 1 горсть;

вода – 0,5 л;

бульон – 2,5 л;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

сливочное масло/растительное масло – для жарки;

гречка – 90 гр;

картофель – 4-5 шт;

специи: соль, перец, лавровый лист – по вкусу;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Грибы замочить в воде на ночь, а утром процедить. К этой сцеженной воде также процедить бульон. Грибы мелко порезать.

В разогретую с маслом сковороду выложить потертую на крупную терку морковь и мелко порезанный лук. Помешивая, пассировать до мягкости.

Бульон довести до кипения, снять пенку. В кипящий бульон выложить порезанные грибы. Через 30 минут добавить туда же промытую гречку, варить 10 минут, после чего всыпать порезанный картофель и зажарку. Добавить лавровый листик, соль, перец и варить до готовности картофеля. Добавить мелко иссеченную зелень, перемешать и выключить.

При подаче можно посыпать мелко порубленной зеленью.

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