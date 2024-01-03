Гречневый суп с грибами: рецепт легкого блюда на ужин (видео)
Для приготовления супа можно использовать не только белые, но и другие грибы. Главное – замочить их на ночь.
Легкий гречневый суп с белыми грибами – настоящий праздник вкуса. Его можно приготовить на ужин и порадовать домочадцев ароматным и аппетитным блюдом. Своим рецептом этого блюда поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день"
Суп с гречкой и сушеными белыми/лесными грибами.
Ингредиенты на 3 литра супа:
- белые/лесные сушеные грибы – 1 горсть;
- вода – 0,5 л;
- бульон – 2,5 л;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- сливочное масло/растительное масло – для жарки;
- гречка – 90 гр;
- картофель – 4-5 шт;
- специи: соль, перец, лавровый лист – по вкусу;
- зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
Грибы замочить в воде на ночь, а утром процедить. К этой сцеженной воде также процедить бульон. Грибы мелко порезать.
В разогретую с маслом сковороду выложить потертую на крупную терку морковь и мелко порезанный лук. Помешивая, пассировать до мягкости.
Бульон довести до кипения, снять пенку. В кипящий бульон выложить порезанные грибы. Через 30 минут добавить туда же промытую гречку, варить 10 минут, после чего всыпать порезанный картофель и зажарку. Добавить лавровый листик, соль, перец и варить до готовности картофеля. Добавить мелко иссеченную зелень, перемешать и выключить.
При подаче можно посыпать мелко порубленной зеленью.
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