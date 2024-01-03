Гречаний суп із грибами: рецепт легкої страви на вечерю (відео)

Для приготування супу можна використовувати не тільки білі, а й інші гриби. Головне — замочити їх на ніч.

Related video

Легкий гречаний суп із білими грибами — справжнє свято смаку. Його можна приготувати на вечерю і потішити домочадців ароматною та апетитною стравою. Своїм рецептом цієї страви поділилася автор кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день"

Суп із гречкою та сушеними білими/лісовими грибами.

Інгредієнти на 3 літри супу:

білі/лісові сушені гриби — 1 жменя;

вода — 0,5 л;

бульйон — 2,5 л;

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

вершкове масло/рослинна олія — для смаження;

гречка — 90 гр;

картопля — 4-5 шт;

спеції: сіль, перець, лавровий лист — за смаком;

зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Гриби замочити у воді на ніч, а вранці процідити. До цієї зцідженої води також процідити бульйон. Гриби дрібно порізати.

У розігріту з олією пательню викласти потерту на велику тертку моркву і дрібно порізану цибулю. Помішуючи, пасерувати до м'якості.

Бульйон довести до кипіння, зняти пінку. У киплячий бульйон викласти порізані гриби. Через 30 хвилин додати туди ж промиту гречку, варити 10 хвилин, після чого всипати порізану картоплю і засмажку. Додати лавровий листочок, сіль, перець і варити до готовності картоплі. Додати дрібно посічену зелень, перемішати і вимкнути.

Під час подачі можна посипати дрібно порубаною зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати дієтичний салат із печерицями.