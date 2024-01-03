Гречаний суп із грибами: рецепт легкої страви на вечерю (відео)
Для приготування супу можна використовувати не тільки білі, а й інші гриби. Головне — замочити їх на ніч.
Легкий гречаний суп із білими грибами — справжнє свято смаку. Його можна приготувати на вечерю і потішити домочадців ароматною та апетитною стравою. Своїм рецептом цієї страви поділилася автор кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день"
Суп із гречкою та сушеними білими/лісовими грибами.
Інгредієнти на 3 літри супу:
- білі/лісові сушені гриби — 1 жменя;
- вода — 0,5 л;
- бульйон — 2,5 л;
- цибуля — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- вершкове масло/рослинна олія — для смаження;
- гречка — 90 гр;
- картопля — 4-5 шт;
- спеції: сіль, перець, лавровий лист — за смаком;
- зелень — за смаком.
Спосіб приготування:
Гриби замочити у воді на ніч, а вранці процідити. До цієї зцідженої води також процідити бульйон. Гриби дрібно порізати.
У розігріту з олією пательню викласти потерту на велику тертку моркву і дрібно порізану цибулю. Помішуючи, пасерувати до м'якості.
Бульйон довести до кипіння, зняти пінку. У киплячий бульйон викласти порізані гриби. Через 30 хвилин додати туди ж промиту гречку, варити 10 хвилин, після чого всипати порізану картоплю і засмажку. Додати лавровий листочок, сіль, перець і варити до готовності картоплі. Додати дрібно посічену зелень, перемішати і вимкнути.
Під час подачі можна посипати дрібно порубаною зеленню.
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