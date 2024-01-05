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Грушево-шоколадный торт: рецепт вкуснейшей выпечки

Дарья Бережная
Фото: Instagram unpizzicodipeperosa | Грушево-шоколадный торт

Торт с грушами и шоколадом – это потрясающий десерт. И его очень просто приготовить.

Торт с грушами и шоколадом — это очень нежный и ароматный десерт, приготовление которого не требует много времени. Сразу после того, как он остыл, его можно покрыть ганашем из темного шоколада и украсить тонкими ломтиками груши, высушенными в духовке. Рецептом поделились на сайте Un pizzico di Pepe Rosa.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 22 см.

Грушево-шоколадный торт

Ингредиенты:

  • 200 г муки;
  • 50 г крахмала;
  • 180 г сахара;
  • 3 яйца;
  • 250 г маскарпоне;
  • 2 груши с плотной мякотью;
  • 1 пакетик разрыхлителя;
  • 1 чайная ложка корицы.

Для ганаша:

  • 150 г черного шоколада 80%;
  • 200 мл сливок.

Для декора:

  • 2 груши;
  • сахарная пудра.

Взбейте сахар с маскарпоне до получения пенистой смеси. Добавьте по одному яйца, затем муку с просеянным крахмалом и разрыхлителем. Продолжайте взбивать в течение нескольких минут, затем добавьте две нарезанные кубиками груши, предварительно очищенные от кожицы и сердцевины. Наконец добавьте корицу. Вылейте смесь в форму, застеленную бумагой для выпечки.

Выпекать при температуре 170° в горячей духовке около 50 минут.

Дайте пирогу остыть, затем достаньте его из формы. И приготовьте шоколадный ганаш. Нагрейте сливки, затем вылейте их на частично растопленный шоколад и тщательно перемешайте, пока не получите гладкую и однородную смесь.

Дайте шоколадному ганашу остыть в течение нескольких минут, прежде чем покрывать им торт.

А чтобы украсить торт, очистите две груши, нарежьте их тонкими ломтиками и положите на противень, застеленный бумагой для выпечки и посыпанный сахарной пудрой.

Запекайте при температуре 180° около 15 минут. Жидкость уйдет, и ломтики идеально подойдут для декора.

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