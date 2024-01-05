Грушево-шоколадный торт: рецепт вкуснейшей выпечки
Торт с грушами и шоколадом – это потрясающий десерт. И его очень просто приготовить.
Торт с грушами и шоколадом — это очень нежный и ароматный десерт, приготовление которого не требует много времени. Сразу после того, как он остыл, его можно покрыть ганашем из темного шоколада и украсить тонкими ломтиками груши, высушенными в духовке. Рецептом поделились на сайте Un pizzico di Pepe Rosa.
Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 22 см.
Грушево-шоколадный торт
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 50 г крахмала;
- 180 г сахара;
- 3 яйца;
- 250 г маскарпоне;
- 2 груши с плотной мякотью;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 1 чайная ложка корицы.
Для ганаша:
- 150 г черного шоколада 80%;
- 200 мл сливок.
Для декора:
- 2 груши;
- сахарная пудра.
Взбейте сахар с маскарпоне до получения пенистой смеси. Добавьте по одному яйца, затем муку с просеянным крахмалом и разрыхлителем. Продолжайте взбивать в течение нескольких минут, затем добавьте две нарезанные кубиками груши, предварительно очищенные от кожицы и сердцевины. Наконец добавьте корицу. Вылейте смесь в форму, застеленную бумагой для выпечки.
Выпекать при температуре 170° в горячей духовке около 50 минут.
Дайте пирогу остыть, затем достаньте его из формы. И приготовьте шоколадный ганаш. Нагрейте сливки, затем вылейте их на частично растопленный шоколад и тщательно перемешайте, пока не получите гладкую и однородную смесь.
Дайте шоколадному ганашу остыть в течение нескольких минут, прежде чем покрывать им торт.
А чтобы украсить торт, очистите две груши, нарежьте их тонкими ломтиками и положите на противень, застеленный бумагой для выпечки и посыпанный сахарной пудрой.
Запекайте при температуре 180° около 15 минут. Жидкость уйдет, и ломтики идеально подойдут для декора.
Также вы можете приготовить вкуснейший торт "Три шоколада".