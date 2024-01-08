Шоколадный торт с хурмой и ореховым кремом: рецепт изумительного десерта

Шоколадный торт с хурмой — это очень простой, но очень вкусный десерт. Если вы любите шоколад, то обязательно попробуйте этот торт.

Главные герои этого торта – хурма, сладкие и сочные осенние фрукты, которые сделали этот торт еще лучше. Используйте муку из полбы и коричневый сахар. Торт готовится без молока и масла, внутри он получается очень мягким и влажным, а его консистенция напоминает пирожные.

А ореховый крем только добавляет ему сладости. Ингредиенты рассчитаны на форму 28X20 см. Рецептом поделились на сайте Un pizzico di Pepe Rosa.

Шоколадный торт с хурмой и ореховым кремом

Ингредиенты:

350 г мякоти хурмы;

2 яйца;

200 г полбяной муки;

2 столовые ложки горького какао;

90 мл растительного масла;

1/2 пакетика разрыхлителя;

1 столовая ложка ромового ароматизатора;

100 г тростникового сахара;

100 г темного шоколада;

1 щепотка соли.

Для крема:

500 г маскарпоне;

2-3 столовые ложки белого фундука;

горькое какао для украшения.

Измельчите мякоть хурмы и отложите в сторону. Из общего количества темного шоколада 50 г растопите на водяной бане, оставшиеся 50 г измельчите ножом.

В миске взбейте яйца с сахаром, пока смесь не станет легкой и воздушной.

На этом этапе добавьте подсолнечное масло, ром и мякоть хурмы, продолжайте взбивать, затем добавьте просеянную муку, разрыхлитель и какао. В завершение добавьте в смесь щепотку соли, растопленный и измельченный темный шоколад, все хорошо перемешайте.

Смажьте форму маслом, полностью посыпьте ее горьким какао и затем влейте тесто.

Выпекайте при температуре 180° в предварительно разогретой духовке примерно 30 минут. Всегда проверяйте готовность зубочисткой. Дайте остыть, затем переложите на сервировочную тарелку.

Приготовьте ореховый крем. В миске смешайте все ингредиенты. Перемешайте венчиком в течение нескольких минут, затем переложите крем в кондитерский мешок и украсьте торт.

Наконец, посыпьте немного горьким какао и подавайте. Крем можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до момента использования.

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