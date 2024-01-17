Деревенский торт с орехами и кофе: простой рецепт вкусной выпечки

Этот десерт готовится за считанные минуты из самых простых ингредиентов. И он идеально подходит для завтрака.

Деревенский торт с орехами и кофе — восхитительный десерт, которым можно насладиться до последней крошки. Идеально подходит для завтрака, а также для сытного перекуса или вкусного перерыва в любое время дня. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Как и все простые десерты, деревенский орехово-кофейный пирог идеально подходит для завтрака с чашкой молока, превосходен и сытен в качестве закуски.

Торт с орехами и кофе

Ингредиенты:

200 г ядер грецких орехов;

200 г муки;

150 г сахара;

120 г сливочного масла;

2 больших яйца;

Примерно 1 дл кофе;

1 пакетик разрыхлителя;

1 стручок ванили;

соль.

Начните готовить орехово-кофейный торт в деревенском стиле, нарезав половину грецких орехов очень мелко, а оставшуюся половину — более крупно. В миске взбейте мягкое сливочное масло с сахаром.

Добавьте яичные желтки, взбитые со щепоткой соли, в масляно-сахарный крем и тщательно перемешайте венчиком. Просейте муку с разрыхлителем и начните постепенно добавлять ее в смесь, чередуя ее с кофе, мелко нарезанными грецкими орехами и ванилью. Продолжайте взбивать тесто венчиком, пока все ингредиенты идеально не смешаются.

Наконец, добавьте яичные белки, взбитые до жестких пиков, используя деревянную ложку и стараясь смешивать их осторожными движениями снизу вверх.

Смажьте маслом и посыпьте мукой разъемную форму диаметром примерно 22 см и вылейте смесь, хорошо разравнивая ее лопаткой или тыльной стороной ложки. Посыпьте поверхность торта остальными измельченными грецкими орехами и запекайте в горячей духовке при температуре 190° около 50 минут.

Достаньте торт из духовки и дайте ему остыть. Затем переложите его на сервировочную тарелку и подавайте.

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