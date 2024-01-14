Апельсиновый кекс: рецепт ароматной и вкусной зимней выпечки

Ароматный мягкий кекс идеально подойдет к чаю. Он простой в приготовлении и получится даже у новичков.

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Выходные – время побыть вместе со своей семьей и порадовать близких чем-то особенно вкусным. Предлагаем приготовить апельсиновый кекс, который наполнит дом невероятно нежным ароматом и получается очень вкусным. Как его сделать, рассказала кулинарный блогер Юлия Симончук.

Апельсиновый кекс

Ингредиенты:

мука – 200 гр;

сливочное масло – 150 гр;

сахар – 130-150 гр;

яйца – 3 шт;

апельсин – 1 шт;

сахар ванильный –10 гр;

разрыхлитель – 10 гр.

Способ приготовления:

Масло комнатной температуры взбить с сахаром и ванильным сахаром. Массу необходимо взбивать, пока она посветлеет. Добавить по одному яйцу, взбивая хорошенько после каждого.

С апельсина натереть цедру, выдавить сок и все это положить в тесто. Перемешать. Просеять муку с разрыхлителем и аккуратно перемешать до однородности. Выложить в форму (если не силиконовая, то смазать маслом и посыпать мукой) и выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут.

Кекс вынуть из формы, когда он остынет. Готовую выпечку можно слегка посыпать сахарной пудрой.

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