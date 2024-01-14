Апельсиновий кекс: рецепт ароматної та смачної зимової випічки

Ароматний м'який кекс ідеально підійде до чаю. Він простий у приготуванні та вийде навіть у новачків.

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Вихідні — час побути разом зі своєю сім'єю та потішити близьких чимось особливо смачним. Пропонуємо приготувати апельсиновий кекс, який наповнить оселю неймовірно ніжним ароматом і виходить дуже смачним. Як його зробити, розповіла кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Апельсиновий кекс

Інгредієнти:

борошно – 200 г;

вершкове масло – 150 г;

цукор – 130-150 г;

яйця – 3 шт;

апельсин – 1 шт;

цукор ванільний – 10 г;

розпушувач – 10 г.

Спосіб приготування:

Масло кімнатної температури збити з цукром і ванільним цукром. Масу необхідно збивати, поки вона посвітлішає. Додати по одному яйцю, збиваючи гарненько після кожного.

З апельсина натерти цедру, видавити сік і все це покласти в тісто. Перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем і акуратно перемішати до однорідності. Викласти у форму (якщо не силіконова, то змастити олією і посипати борошном) і випікати в розігрітій духовці за температури 180 градусів 25-30 хвилин.

Кекс вийняти з форми, коли він охолоне. Готову випічку можна злегка посипати цукровою пудрою.

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