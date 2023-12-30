Смачна випічка: рецепт кексу із корицею

Такий кекс виходить вологим та ніжним.

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Якщо любите аромат кориці та смачні кекси, то цей рецепт точно для вас. Родзинка цього рецепту – штрейзель, або штрейзельна крихта. Штрейзельною крихтою часто доповнюють випічку. Готується вона з цукру, борошна та вершкового масла. Іноді до штрейзеля додають како, корицю, лимонну цедру, або подрібнені горішки. Рецептом смачного кексу поділилась кулінарний блогер maslom_wgoru.

Кекс з корицею

Інгредієнти:

Для тіста:

300 г борошна;

1,5 ч. л. розпушувача;

150 г олії;

150 г цукру;

2 яйця;

230 г молока;

1 ст. л. лимонного соку.

Для штрейзеля (крихти):

50 г борошна;

50 г цукру;

1 ч. л. меленої кориці;

50 г розтопленого вершкового масла.

Для прошарку:

50 г коричневого цукру;

2 ч. л. меленої кориці.

Для початку готуйте крихту: змішати борошно, цукор і корицю. Влийте розтоплене вершкове масло і перемішуйте, поки в вас не вийде густа, розсипчаста маса. Відставте, щоб штрейзель охолов і затвердів.

Тепер готуйте цукровий прошарок: змішайте цукор і корицю та відставте поки що. І готуйте кекс. Спочатку змішайте сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та сіль. Окремо змішайте вологі інгредієнти: олію з цукром, а потім додайте яйця, влийте молоко і лимонний сік та добре розмішайте. Обʼєднайте сухі інгредієнти та вологі і змішайте тісто.

Вистеліть форму для випікання пергаментним папером, змастіть його олією, або вершковим маслом. Вилийте половину тіста у форму для випічки. Рівномірним шаром посипте тісто сумішшю кориці та цукру. Зверху додайте решту тіста. Зверху тіста руками покришіть штрейзель рівним шаром. Випікайте кекс при 180 градусах приблизно 45 хвилин.

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