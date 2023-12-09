Ароматний гарбузовий кекс із вершковим кремом — дуже зимовий десерт

Ніжний кекс із цукатами, спеціями та гарбузом, що чимось нагадує штоллен, — найкраща випічка для холодної пори року.

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Насичений аромат, злегка волога текстура і тонка нота спецій — такий десерт створить особливу атмосферу навіть у прозаїчні будні. Гарбуз чудово поєднується з в'яленою журавлиною та горіхами, а вершковий крем підкреслює насичений смак. Рецептом поділилася кулінарна блогерка kate.nora.blog у Tiktok.

Найкраще вибирати гарбуз солодкого і яскравого сорту, наприклад мускатний або "Хоккайдо".

Інгредієнти

Для кексу

яйця курячі — 2 шт;

гарбуз очищений — 180 г;

цукор — 90 г;

борошно пшеничне — 190 г;

масло вершкове — 80 г

сода харчова — 0,5 ч. л;

розпушувач — 1 ч. л;

імбир сушений мелений — 1 ч. л;

кориця мелена — 1 ч. л;

кардамон мелений — 0,25 ч. л;

горіхи волоські — 70 г;

вишня в'ялена — 40 г;

журавлина в'ялена — 40 г;

ром (можна замінити коньяком) — 50 мл;

насіння гарбуза — 20 г.

Для крему:

сир вершковий сир — 170 г;

пудра цукрова — 2 ст. л;

сік лимона — 2 ст. л;

цедра лимона — 1 ч. л.

Приготування

Крок 1

Розріжте в'ялені вишні навпіл і додайте до них журавлину. Не забудьте відкласти приблизно десять ягід для прикраси. Промийте вишню і журавлину гарячою водою і замочіть їх у ромі. Залиште ягоди настоюватися не менше години, після чого обсушіть за допомогою паперового рушника.

Крок 2

Прогрійте на сухій сковорідці горіхи та насіння, щоб зробити їхній аромат більш насиченим.

Крок 3

Збийте яйця з цукром у пишну піну. Натріть на дрібну тертку гарбуз і акуратно перемішайте з яєчною сумішшю. Додайте розтоплене масло, борошно, розпушувач, соду і спеції. Введіть горіхи, насіння і ягоди та ще раз дуже акуратно перемішайте.

Крок 4

Застеліть пергаментом форму, викладіть у неї тісто і випікайте кекс на 180 ⁰C 30 — 40 хвилин? залежно від вашої духовки.

Крок 5

Додайте у вершковий сир цукрову пудру, цедру і сік лимона.

Крок 6

Дайте охолонути кексу, дістаньте його з форми і намажте кремом, посипте насінням гарбуза і ягодами.

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