Ароматный тыквенный кекс со сливочным кремом – очень зимний десерт
Нежный кекс с цукатами, специями и тыквой, чем-то напоминающий штоллен – самая подходящая выпечка для холодного времени года.
Насыщенный аромат, слегка влажная текстура и тонкая нота специй — такой десерт создаст особую атмосферу даже в прозаичные будни. Тыква великолепно сочетается с вяленой клюквой и орехами, а сливочный крем подчеркивает насыщенный вкус. Рецептом поделилась кулинарный блогер kate.nora.blog в Tiktok.
Лучше всего выбирать тыкву сладкого и яркого сорта, например мускатную или "Хоккайдо".
Ингредиенты
Для кекса
- яйца куриные – 2 шт;
- тыква очищенная – 180 г;
- сахар – 90 г;
- мука пшеничная – 190 г;
- масло сливочное – 80 г
- сода пищевая – 0,5 ч. л;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- имбирь сушеный молотый – 1 ч. л;
- корица молотая – 1 ч. л;
- кардамон молотый – 0,25 ч. л;
- орехи грецкие – 70 г;
- вишня вяленая – 40 г;
- клюква вяленая – 40 г;
- ром (можно заменить коньяком) – 50 мл;
- семечки тыквы – 20 г.
Для крема:
- сыр сливочный сыр – 170 г;
- пудра сахарная – 2 ст. л;
- сок лимона – 2 ст. л;
- цедра лимона – 1 ч. л.
Приготовление
Шаг 1
Разрежьте вяленые вишни пополам и добавьте к ним клюкву. Не забудьте отложить примерно десять ягод для украшения. Промойте вишню и клюкву горячей водой и замочите их в роме. Оставьте ягоды настаиваться не менее часа, после чего обсушите с помощью бумажного полотенца.
Шаг 2
Прогрейте на сухой сковороде орехи и семечки, чтобы сделать их аромат насыщеннее.
Шаг 3
Взбейте яйца с сахаром в пышную пену. Натрите на мелкую терку тыкву и аккуратно перемешайте с яичной смесью. Добавьте растопленное масло, муку, разрыхлитель, соду и специи. Введите орехи, семечки и ягоды и еще раз очень аккуратно перемешайте.
Шаг 4
Застелите пергаментом форму, выложите в нее тесто и выпекайте кекс на 180 ⁰C 30 – 40 минут? в зависимости от вашей духовки.
Шаг 5
Добавьте в сливочный сыр сахарную пудру, цедру и сок лимона.
Шаг 6
Дайте остыть кексу, достаньте его из формы и намажьте кремом, посыпьте семечками тыквы и ягодами.
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