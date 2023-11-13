Найпростіший банановий хліб: як приготувати смачну випічку

Банановий хліб, або кекс, чудово підходить для сніданку.

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Хрусткий зовні і соковитий усередині, цей банановий хліб чудово підходить для сніданку і доповнює ранкову чашку кави. Для приготування потрібно всього лише змішати всі інгредієнти в мисці — немає нічого простішого.

Великий плюс у тому, що банановий хліб можна порційно заморозити і розігрівати в духовці в ті дні, коли на приготування сніданку всього лише 5 хвилин.

Головне в цьому рецепті — взяти дуже стиглі банани, вже почорнілі, тоді у випічки буде приємний аромат. І вершкове масло має бути м'яким. А так все гранично просто: знадобляться одна миска, одна виделка, одна тарілка і форма для випікання. Рецептом поділилися на сайті Madame Vorger.

Банановий хліб

Інгредієнти:

4 дуже стиглі банани;

1/2 склянки сметани;

100 г вершкового масла кімнатної температури;

3/4 склянки коричневого цукру;

2 яйця;

1,5 склянки борошна;

1/2 ч. л. солі;

1,5 ч. л. розпушувача;

екстракт ванілі або трохи ванільного цукру.

Розігрійте духовку до 180°С. Змішайте м'яке вершкове масло з цукром. По одному додайте яйця і добре перемішайте.

У глибокій тарілці виделкою розімніть банани в пюре і змішайте зі сметаною.

Додайте бананову масу в миску до яєць, масла і цукру. Перемішайте і додайте кілька крапель ванілі. Просійте в масу борошно. Додайте сіль і розпушувач і добре перемішайте.

Змастіть форму вершковим маслом. Вилийте тісто (воно має зайняти 3/4 форми) і випікайте близько години.

Якщо під кінець банановий хліб почне сильно підрум'янюватися, то накрийте форму фольгою. Хліб готовий, коли на вставленому в нього ножі не залишається мокрого тіста.

За бажання, до сухих інгредієнтів можна додати какао. Тоді у вас вийде шоколадно-банановий кекс.

Також ви можете приготувати м'який гарбузовий кекс із корицею.