Найпростіший банановий хліб: як приготувати смачну випічку
Банановий хліб, або кекс, чудово підходить для сніданку.
Хрусткий зовні і соковитий усередині, цей банановий хліб чудово підходить для сніданку і доповнює ранкову чашку кави. Для приготування потрібно всього лише змішати всі інгредієнти в мисці — немає нічого простішого.
Великий плюс у тому, що банановий хліб можна порційно заморозити і розігрівати в духовці в ті дні, коли на приготування сніданку всього лише 5 хвилин.
Головне в цьому рецепті — взяти дуже стиглі банани, вже почорнілі, тоді у випічки буде приємний аромат. І вершкове масло має бути м'яким. А так все гранично просто: знадобляться одна миска, одна виделка, одна тарілка і форма для випікання. Рецептом поділилися на сайті Madame Vorger.
Банановий хліб
Інгредієнти:
- 4 дуже стиглі банани;
- 1/2 склянки сметани;
- 100 г вершкового масла кімнатної температури;
- 3/4 склянки коричневого цукру;
- 2 яйця;
- 1,5 склянки борошна;
- 1/2 ч. л. солі;
- 1,5 ч. л. розпушувача;
- екстракт ванілі або трохи ванільного цукру.
Розігрійте духовку до 180°С. Змішайте м'яке вершкове масло з цукром. По одному додайте яйця і добре перемішайте.
У глибокій тарілці виделкою розімніть банани в пюре і змішайте зі сметаною.
Додайте бананову масу в миску до яєць, масла і цукру. Перемішайте і додайте кілька крапель ванілі. Просійте в масу борошно. Додайте сіль і розпушувач і добре перемішайте.
Змастіть форму вершковим маслом. Вилийте тісто (воно має зайняти 3/4 форми) і випікайте близько години.
Якщо під кінець банановий хліб почне сильно підрум'янюватися, то накрийте форму фольгою. Хліб готовий, коли на вставленому в нього ножі не залишається мокрого тіста.
За бажання, до сухих інгредієнтів можна додати какао. Тоді у вас вийде шоколадно-банановий кекс.
Також ви можете приготувати м'який гарбузовий кекс із корицею.