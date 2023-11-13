Самый простой банановый хлеб: как приготовить вкусную выпечку

Банановый хлеб, или кекс, отлично подходит для завтрака.

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Хрустящий снаружи и сочный внутри, этот банановый хлеб отлично подходит для завтрака и дополняет утреннюю чашку кофе. Для приготовления нужно всего лишь смешать все ингредиенты в миске – нет ничего проще.

Большой плюс в том, что банановый хлеб можно порционно заморозить и разогревать в духовке в те дни, когда на приготовление завтрака всего лишь 5 минут.

Главное в этом рецепте – взять очень спелые бананы, уже почерневшие, тогда у выпечки будет приятный аромат. И сливочное масло должно быть мягким. А так все предельно просто: понадобятся одна миска, одна вилка, одна тарелка и форма для выпекания. Рецептом поделились на сайте Madame Vorger.

Банановый хлеб

Ингредиенты:

4 очень спелых банана;

1/2 стакана сметаны;

100 г сливочного масла комнатной температуры;

3/4 стакана коричневого сахара;

2 яйца;

1,5 стакана муки;

1/2 ч. л. соли;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

экстракт ванили или немного ванильного сахара.

Разогрейте духовку до 180°С. Смешайте мягкое сливочное масло с сахаром. По одному добавьте яйца и хорошо перемешайте.

В глубокой тарелке вилкой разомните бананы в пюре и смешайте со сметаной.

Добавьте банановую массу в миску к яйцам, маслу и сахару. Перемешайте и добавьте пару капель ванили. Просейте в массу муку. Добавьте соль и разрыхлитель и хорошо перемешайте.

Смажьте форму сливочным маслом. Вылейте тесто (оно должно занять 3/4 формы) и выпекайте около часа.

Если под конец банановый хлеб начнет сильно подрумяниваться, то накройте форму фольгой. Хлеб готов, когда на вставленном в него ноже не остается мокрого теста.

При желании, к сухим ингредиентам можно добавить какао. Тогда у вас получится шоколадно-банановый кекс.

Также вы можете приготовить мягкий тыквенный кекс с корицей.