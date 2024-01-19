Ореховый штрудель по простому рецепту: как приготовить вкусную выпечку
Если любите тонкое слоеное тесто и много начинки, попробуйте приготовить этот вкуснейший штрудель.
Штрудели можно готовить с любой начинкой, пусть классикой и считается штрудель с яблоками и корицей, но вы можете также приготовить вкусную выпечку с орехами. Для этого потребуется немного времени и самые простые ингредиенты. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Ореховый штрудель
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г муки;
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- соль.
Для начинки:
- 200 г ядер грецких орехов;
- 1 стакан цельного молока;
- 150 г меда;
- 1 лимон.
- А также:
- 1 яичный желток;
- молоко.
Приготовьте тесто: на рабочей поверхности замесите все указанные ингредиенты до получения гладкой и мягкой массы, только при необходимости добавляя теплую воду. Нагрейте большую миску с кипящей водой, высушите ее, накройте горячей миской тесто и оставьте так примерно на час.
В миске тщательно смешайте очищенные и хорошо измельченные ядра грецких орехов с молоком, медом и тертой цедрой лимона.
С помощью скалки раскатайте тесто толщиной один сантиметр, используя совсем немного муки, выложите тесто на кухонное полотенце, кончиками пальцев утончите края теста, стараясь не порвать его, выложите на него ореховую начинку и скатайте штрудель. При необходимости воспользуйтесь полотенцем.
Застелите противень пергаментом и выложите на него штрудель, придав ему легкую форму подковы. Смажьте штрудель яичным желтком, разведенным в небольшом количестве молока, и выпекайте в разогретой до 180° духовке около 30 минут. Достаньте, дайте штруделю постоять несколько минут, нарежьте ломтиками и подавайте.
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