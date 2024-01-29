Вкусный холодный десерт: как приготовить банановый чизкейк
Вкусный и свежий банановый чизкейк — идеальный десерт. И его очень просто приготовить.
Банановый чизкейк идеально подходит для использования спелых бананов и является одним из быстрых десертов, который можно приготовить без особых усилий. Рецептом поделились на сайте Primo Chef.
Банановый чизкейк
Ингредиенты:
- 200 г сухого печенья;
- 100 г сливочного масла;
- 400 г сыра Филадельфия;
- 300 мл свежих сливок;
- 150 г сахара;
- 10 г листового желатина;
- 1/2 лимона;
- 250 г спелых бананов.
Сначала приготовьте основу, измельчив печенья в кухонном комбайне и смешав с растопленным сливочным маслом. Затем распределите крошку по дну разъемной формы диаметром 22 см, дно которой застелено бумагой для выпечки, и хорошо прижмите тыльной стороной ложки. Отправьте в холодильник на 30 минут.
Тем временем приготовьте крем. Сначала смешайте бананы с половиной сахара и лимонным соком до получения пюре.
Отдельно взбейте сливки электрическим венчиком, понемногу добавляя сахар. Добавьте сыр и банановое пюре, продолжая взбивать.
Замочите желатин на 10 минут в холодной воде, растопите его в сливках и слегка нагрейте в кастрюле. Добавьте его к сливочному сыру и вылейте все на уже остывшую основу.
Разровняйте его и оставьте застывать в холодильнике минимум на 4 часа.
Украсьте нарезанным бананом по желанию.
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