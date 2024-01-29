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Еда

Вкусный холодный десерт: как приготовить банановый чизкейк

Банановый чизкейк, чизкейк, чизкейк рецепт
Фото: Getty Images | Банановый чизкейк

Вкусный и свежий банановый чизкейк — идеальный десерт. И его очень просто приготовить.

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Банановый чизкейк идеально подходит для использования спелых бананов и является одним из быстрых десертов, который можно приготовить без особых усилий. Рецептом поделились на сайте Primo Chef.

Банановый чизкейк

Ингредиенты:

  • 200 г сухого печенья;
  • 100 г сливочного масла;
  • 400 г сыра Филадельфия;
  • 300 мл свежих сливок;
  • 150 г сахара;
  • 10 г листового желатина;
  • 1/2 лимона;
  • 250 г спелых бананов.

Сначала приготовьте основу, измельчив печенья в кухонном комбайне и смешав с растопленным сливочным маслом. Затем распределите крошку по дну разъемной формы диаметром 22 см, дно которой застелено бумагой для выпечки, и хорошо прижмите тыльной стороной ложки. Отправьте в холодильник на 30 минут.

Тем временем приготовьте крем. Сначала смешайте бананы с половиной сахара и лимонным соком до получения пюре.

Отдельно взбейте сливки электрическим венчиком, понемногу добавляя сахар. Добавьте сыр и банановое пюре, продолжая взбивать.

Замочите желатин на 10 минут в холодной воде, растопите его в сливках и слегка нагрейте в кастрюле. Добавьте его к сливочному сыру и вылейте все на уже остывшую основу.

Разровняйте его и оставьте застывать в холодильнике минимум на 4 часа.

Украсьте нарезанным бананом по желанию.

Также вы можете приготовить вкуснейший ореховый пирог, так, как его готовят в Швейцарии.