Мраморное печенье: рецепт очень оригинальной выпечки
Мягкое и нежное печенье имеет необычно красивый вид. Оно идеально подойдет к чаю.
Не знаете, чем порадовать и удивить своих сладкоежек? Тогда приготовьте для них красное мраморное печенье, рецептом которого у себя в соцсети поделилась кулинарный блогер Тати Чуднова. Необычный вид и невероятный вкус вам однозначно понравятся.
Красное мраморное печенье
Ингредиенты на 15 шт:
- мука – 220 гр;
- сахарная пудра – 170 гр;
- разрыхлитель – 10 гр;
- лимонный сок – 40 гр;
- яйцо – 1 шт;
- краситель (по желанию);
- лимонная цедра;
- мягкое сливочное масло – 60 гр;
- сахарная пудра для обсыпки – 2 ст. л.
Способ приготовления:
Муку и разрыхлитель смешать и просеять через сито, добавить сахарную пудру. Лимонный сок, яйцо и краситель перемешать до однородности, добавить лимонную цедру, перемешать и перелить в сухую массу. Добавить мягкое масло и замесить тесто. Оставить его на час в холодильнике.
Далее сформировать шарики, обвалять их в сахарной пудре, выложить на противень и выпекать в духовке при 190 градусах 12-13 минут.
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