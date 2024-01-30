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Еда

Мраморное печенье: рецепт очень оригинальной выпечки

мраморное печенье, рецепт
Фото: chudnova.food

Мягкое и нежное печенье имеет необычно красивый вид. Оно идеально подойдет к чаю.

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Не знаете, чем порадовать и удивить своих сладкоежек? Тогда приготовьте для них красное мраморное печенье, рецептом которого у себя в соцсети поделилась кулинарный блогер Тати Чуднова. Необычный вид и невероятный вкус вам однозначно понравятся.

Красное мраморное печенье

Ингредиенты на 15 шт:

  • мука – 220 гр;
  • сахарная пудра – 170 гр;
  • разрыхлитель – 10 гр;
  • лимонный сок – 40 гр;
  • яйцо – 1 шт;
  • краситель (по желанию);
  • лимонная цедра;
  • мягкое сливочное масло – 60 гр;
  • сахарная пудра для обсыпки – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Муку и разрыхлитель смешать и просеять через сито, добавить сахарную пудру. Лимонный сок, яйцо и краситель перемешать до однородности, добавить лимонную цедру, перемешать и перелить в сухую массу. Добавить мягкое масло и замесить тесто. Оставить его на час в холодильнике.

Далее сформировать шарики, обвалять их в сахарной пудре, выложить на противень и выпекать в духовке при 190 градусах 12-13 минут.

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