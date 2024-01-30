Мармурове печиво: рецепт дуже оригінальної випічки
М'яке та ніжне печиво має незвично красивий вигляд. Воно ідеально підійде до чаю.
Не знаєте, чим порадувати і здивувати своїх ласунів? Тоді приготуйте для них червоне мармурове печиво, рецептом якого у себе в соцмережі поділилася кулінарна блогерка Таті Чуднова. Незвичайний вигляд і неймовірний смак вам однозначно сподобаються.
Червоне мармурове печиво
Інгредієнти на 15 шт:
- борошно — 220 г;
- цукрова пудра — 170 г;
- розпушувач — 10 г;
- лимонний сік — 40 г;
- яйце — 1 шт;
- барвник (за бажанням);
- лимонна цедра;
- м'яке вершкове масло — 60 г;
- цукрова пудра для обсипання — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Борошно і розпушувач змішати і просіяти через сито, додати цукрову пудру. Лимонний сік, яйце і барвник перемішати до однорідності, додати лимонну цедру, перемішати і перелити в суху масу. Додати м'яке масло і замісити тісто. Залишити його на годину в холодильнику.
Далі сформувати кульки, обваляти їх у цукровій пудрі, викласти на деко і випікати в духовці за 190 градусів 12-13 хвилин.
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