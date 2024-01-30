Шоколадная салями: как приготовить простой десерт без выпечки

Шоколадная салями, или шоколадная колбаса – это очень популярный десерт. И вы его можете приготовить даже вместе с детьми.

Шоколадная салями – это классика простых десертов. Выпекать его не нужно и его невероятно просто приготовить, дополнив прочими ингредиентами по своему вкусу. Как сделать шоколадную салями, рассказали на сайте Primo Chef.

Рецептов этого десерта множество и каждый может дополнить их по своему вкусу: можно положить еще сухофрукты, цукаты и другие вкусности.

Шоколадная салями

Ингредиенты:

250 г сухого печенья;

100 г сливочного масла;

100 г сахара;

2 яйца;

50 г какао-порошка;

140 г темного шоколада;

1 щепотка соли.

Достаньте масло из холодильника и дайте ему размягчиться. Поместите размягченное сливочное масло в миску и добавьте сахар, затем перемешайте венчиком или лопаткой до получения крема.

Добавьте яйца, щепотку соли и просеянное какао. Хорошо перемешайте, затем растопите шоколад на водяной бане. Дайте остыть и добавьте в миску к прочим ингредиентам и перемешайте до получения однородного крема .

Наконец добавьте поломанное вручную печенье, чтобы кусочки не были слишком маленькими. Аккуратно перемешайте, чтобы кусочки печенья хорошо распределились по шоколадной массе.

Затем выложите смесь на лист бумаги для выпечки и затем, используя бумагу, закройте ее, как бы сформировав большую конфету. Поставьте в холодильник минимум на 4-5 часов. Тогда шоколадная колбаса будета готова, ее можно нарезать тонкими ломтиками и наслаждаться.

Как ароматизировать шоколадную салями:

Корица: добавьте корицу вместе с сахаром и яйцами, хорошо перемешайте. Ее пикантный вкус придаст неповторимую нотку вашему десерту.

Ром: вместе с печеньем добавьте 2 чайные ложки ликера. Напоминаем, что этот рецепт подходит только взрослым.

Миндаль: крупно нарежьте ножом 50 г миндаля и добавьте в смесь вместе с печеньем.

Храните этот быстрый и простой десерт в холодильнике до 3 дней в герметичном контейнере.

Не переусердствуйте с дозами сливочного масла, иначе будет слишком жирно. При желании вы можете приготовить салями из белого шоколада Однако, поскольку тогда она получится намного слаще, мы рекомендуем добавить немного сушеной малины.

Если нет яиц, то шоколадную салями можно приготовить и без них. Если получается слишком плотная смесь, то при необходимости добавьте каплю молока.

Однако некоторым людям действительно не нравится вкус сливочного масла. Также в этом случае можно адаптировать рецепт и приготовить шоколадную салями без масла. Однако имейте в виду, что вам понадобится меньше печенья, чтобы получить нужную консистенцию.

Также вы можете приготовить вкусные и нежные шоколадные пирожные с молочным кремом.