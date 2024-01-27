Шоколадные пирожные с молочным кремом: простой рецепт

Такие пирожные просто приготовить. И они идеально подходят к завтраку.

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Шоколадные пирожные с молочным кремом – один из самых популярных десертов для завтрака. Этот десерт состоит из двух кусочков мягкого шоколадного бисквита с начинкой из сгущенного молока, сливок, меда и ванили. Рецептом поделились на сайте Primo Chef.

Шоколадные пирожные с молочным кремом

Ингредиенты:

150 г муки;

30 г горького какао-порошка;

160 г сахара;

5 яиц;

щепотка соли;

180 г сгущенного молока;

20 г меда;

350 мл свежих сливок;

8 г желатина;

1/2 стручка ванили.

Отделите яичные желтки от яичных белков, взбейте только желтки с сахарным песком и солью до получения пенистой смеси.

Во второй миске взбейте яичные белки до устойчивых пиков, затем с помощью лопаточки аккуратно смешайте обе смеси.

Добавьте просеянную муку и какао и медленно перемешайте.

Прямоугольный противень размером 30 х 40 см застелите бумагой для выпечки и распределите смесь лопаткой, доведя ее до одинаковой толщины.

Готовьте в разогретой до 220°С духовке около 9 минут.

Достаньте из духовки, аккуратно переверните на ткань, посыпанную небольшим количеством сахарного песка, оставив бумагу для выпечки сверху. Аккуратно снимите бумагу для выпечки, пока бисквит еще горячий, затем дайте ему полностью остыть.

Замочите листы желатина в холодной воде на 10 минут. В миске смешайте сгущенное молоко с медом и семенами ванили. В небольшой кастрюле нагрейте 50 мл сливок и растворите в них хорошо отжатый желатин, хорошо перемешивая.

Добавьте смесь к смеси сгущенного молока и перемешайте. Оставшиеся сливки взбейте миксером и постепенно добавляйте лопаткой. Накройте миску пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.

По истечении этого времени ножом разрежьте бисквитное тесто пополам так, чтобы получить две половинки одинакового размера.

Заполните прямоугольник приготовленным кремом, теперь уже загустевшим, и распределите лопаткой как можно более ровным слоем, доходя до краев.

Накройте вторым прямоугольником бисквитного теста и слегка надавите. Поставьте в холодильник минимум на 60 минут, затем нарежьте бисквит с начинкой на пирожные.

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