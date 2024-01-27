Шоколадні тістечка з молочним кремом: простий рецепт

Такі тістечка просто приготувати. І вони ідеально підходять до сніданку.

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Шоколадні тістечка з молочним кремом — один із найпопулярніших десертів для сніданку. Цей десерт складається з двох шматочків м'якого шоколадного бісквіта з начинкою зі згущеного молока, вершків, меду і ванілі. Рецептом поділилися на сайті Primo Chef.

Шоколадні тістечка з молочним кремом

Інгредієнти:

150 г борошна;

30 г гіркого какао-порошку;

160 г цукру;

5 яєць;

дрібка солі;

180 г згущеного молока;

20 г меду;

350 мл свіжих вершків;

8 г желатину;

1/2 стручка ванілі.

Відокремте яєчні жовтки від яєчних білків, збийте тільки жовтки з цукровим піском і сіллю до отримання пінистої суміші.

У другій мисці збийте яєчні білки до стійких піків, потім за допомогою лопатки акуратно змішайте обидві суміші.

Додайте просіяне борошно і какао та повільно перемішайте.

Прямокутне деко розміром 30 х 40 см застеліть папером для випічки і розподіліть суміш лопаткою, довівши її до однакової товщини.

Готуйте в розігрітій до 220°С духовці близько 9 хвилин.

Дістаньте з духовки, акуратно переверніть на тканину, посипану невеликою кількістю цукрового піску, залишивши папір для випічки зверху. Акуратно зніміть папір для випічки, поки бісквіт ще гарячий, потім дайте йому повністю охолонути.

Замочіть листи желатину в холодній воді на 10 хвилин. У мисці змішайте згущене молоко з медом і насінням ванілі. У невеликій каструлі нагрійте 50 мл вершків і розчиніть у них добре віджатий желатин, добре перемішуючи.

Додайте суміш до суміші згущеного молока та перемішайте. Вершки, що залишилися, збийте міксером і поступово додавайте лопаткою. Накрийте миску харчовою плівкою і поставте в холодильник на 30 хвилин.

Після закінчення цього часу ножем розріжте бісквітне тісто навпіл так, щоб отримати дві половинки однакового розміру.

Заповніть прямокутник приготованим кремом, тепер уже загуслим, і розподіліть лопаткою якомога рівнішим шаром, доходячи до країв.

Накрийте другим прямокутником бісквітного тіста і злегка натисніть. Поставте в холодильник мінімум на 60 хвилин, потім наріжте бісквіт із начинкою на тістечка.

Також ви можете приготувати смачний торт "Снікерс" без випічки.