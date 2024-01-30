Фисташковый чизкейк с вишней: рецепт лакомства, которое тает во рту

Сочетание творожно-фисташковой начинки и кисло-сладкого верхнего слоя дают невероятное сочетание вкуса. Несмотря на то, что с ним придется повозиться, результат того стоит.

Чизкейк — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой творогосодержащий десерт от творожной запеканки до суфле. Хотя данное блюдо и называют тортом или пирогом, чизкейк не бисквитный десерт: его основанием чаще всего являются толченое песочное печенье. Предлагаем вам приготовить фисташковый чизкейк по рецепту кулинарного блога Юлии Симончук. Нежная начинка с фисташками и кисло-сладкая вишня.

Фисташковый чизкейк с вишней

Ингредиенты:

Для основы

печенье песочное – 280 гр;

сливочное масло – 110 гр.

Для начинки:

сливочный сыр – 600 гр;

сливки – 33% – 200 мл;

яйца – 3 шт;

сахарная пудра – 100-120 гр;

крахмал – 15 гр;

фисташковая паста – 50 гр.

Для вишневого слоя:

вишни – 280 гр;

сахар – 50 гр;

крахмал – 10 гр;

вода – 30 мл.

Способ приготовления:

Печенье перебить в крошку, добавить растопленное сливочное масло, перемешать и выложить в разъемную форму, дно которой застелено пергаментом. Сформировать бортики и дно, как показано на видео. Поставить форму на 30 минут в морозилку.

Далее необходимо приготовить творожную массу. Для этого все ингредиенты отправить в чашу блендера, перемешать до однородности. Если нет блендера, перемешайте хорошо ложкой.

Выложить творожную массу в форму и поставить ее в предварительно разогретую до 180 градусов духовку сначала на 20 минут, затем снизить температуру до 160 градусов и выпекать еще 30-40 минут до состояния, когда бока хорошо взялись, а серединка несколько "живая". Перед выпеканием на дно духовки следует поставить противень с водой.

Готовый чизкейк оставить в выключенной духовке с приоткрытой дверцей до полного охлаждения, затем поместить в холодильник на 5-6 часов.

Далее нужно приготовить вишневый слой. Все ингредиенты сложить в кастрюлю, поставить на небольшой огонь и варить до загустения. Дать массе остыть и выложить на чизкейк.

Поставить еще на 1-2 часа в холодильник.

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