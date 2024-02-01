Воздушный и вкусный пирог с вареньем: рецепт выпечки со вкусом из детства

Большой плюс этой выпечки в том, что для нее вам не понадобится дрожжевое тесто. Такой пирог очень вкусный с чаем и молоком.

Наверное, многие помнят, как наши бабушки пекли в печи пышные пироги с вареньем, которыми потому угощали детей, внуков и гостей. Сладкое воздушное тесто, начинка из клубничного, вишневого или яблочного варенья и аромат домашней выпечки невозможно забыть. Кулинарный блогер Светлана Бауэр поделилась своим рецептом такого пирога, предложив порадовать уже своих детей такой вкуснотой.

Пышный и нежный пирог с вареньем

Ингредиенты:

яйца – 3 шт;

сахар – 150 гр;

ванильный сахар – 8 гр;

соль – щепотка;

растительное масло – 120 мл;

ванильный йогурт или сметана – 150 гр;

разрыхлитель – 15 гр;

мука – 300 гр;

варенье – 6 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли, пока ингредиенты не растворятся. Добавить туда же йогурт или сметану, растительное масло, просеянную муку, смешанную с разрыхлителем. Тесто получится, как густая сметана

Разделить тесто на две части. В форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом, вылить половину теста, положить три ложки варенья, разровнять варенье по всей площади, затем вылить вторую половину теста и снова сверху положить три ложки варенья.

Отправить пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Готовность проверять с помощью зубочистки. Если после протыкания пирога она сухая, значит, выпечка готова.

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