Готовится за 15 минут: рецепт яблочного пирога

Этот пирог невероятно быстро готовится. И он всегда получается.

Этот яблочный пирог можно приготовить всего за 15 минут и он содержит мало ингредиентов. Десерт без яиц и масла идеален для тех, кто не любит, или не может есть эти продукты.

Для его приготовления используйте вкусные яблоки с плотной мякотью, например Голден. Вы можете очистить их или оставить кожуру. Советуем снимать ее с яблочных ломтиков, которые будут выкладываться на поверхность, вместе с кожурой они могут подгореть в духовке. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Яблочный пирог за 15 минут без яиц и без масла

Ингредиенты:

2 яблока;

230 г муки;

130 г сахара;

1 пакетик разрыхлителя;

80 мл растительного масла

200 мл молока;

лимонная цедра;

молотая корица и сахарная пудра (по желанию).

Чтобы приготовить яблочный пирог за 15 минут без яиц и масла, начните с яблок. Вымойте их, обсушите, очистите хотя бы частично, удалите сердцевину и нарежьте мандолиной яблоки тонкими ломтиками. Сбрызните их лимонным соком, чтобы они не почернели. Соберите муку, сахар и дрожжи в миску и перемешайте ручным венчиком. Если хотите, добавьте еще корицы.

Затем добавьте молоко, тертый лимон, масло и перемешивайте до получения однородной смеси без комочков. На этом этапе добавьте ломтики яблок, чуть больше половины, часть из них окажется сверху, и перемешайте лопаткой.

В форму диаметром 22 см, застеленную бумагой для выпечки, выложите сначала смесь с яблоками внутрь, а затем с яблоками, которые вы отложили в сторону. Таким образом, часть яблок окажется внутри торта, а часть — слоем на поверхности. Посыпаем сахарным песком.

Готовьте при температуре 180° примерно 40 минут, корж должен стать золотистым снаружи, но мягким и влажным внутри. Достаньте из духовки, дайте остыть, разверните и подавайте яблочный пирог к столу.

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