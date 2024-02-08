Самый популярный десерт: как приготовить знаменитый Киевский торт дома

Это фантастический десерт можно приготовить дома. Хоть это и нелегко, но результат вас удивит.

Киевский торт – это фактически визитная карточка украинской столицы и один из самых популярных десертов. Хрустящие, воздушные коржи и нежный масляный крем Шарлотт в свое время произвели настоящую революцию. Ведь в 1950-х были популярны бисквитные торты. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.

Киевский торт, как любое уже легендарное блюдо, со временем оброс легендами. Одна из них гласит, что уникальный десерт придумали благодаря ошибке, когда белковые коржи сделали случайно. А другая – что торт придумала некая практикантка.

Официальными авторами десерта считаются Анна Курило и Галина Фастовец-Калиновская.

Киевский торт

Ингредиенты:

орехи — 150 г;

мука пшеничная — 75 г;

сахар — 355 г;

яйца — 4 шт.;

молоко — 170 мл;

масло сливочное — 200 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

натуральный какао порошок — 1 ч. л.;

щепотка соли.

Сначала делаем коржи. Сейчас Киевский торт готовят с фундуком, ранее в коржи добавляли кешью. А вот арахис лучше не использовать, потому что это вообще не орехи, а бобовые.

Обжарьте орехи на сухой сковороде несколько минут, затем остудите и порубите на небольшие кусочки.

Просейте муку, добавьте к ней 185 грамм сахара и измельченные орешки. Перемешайте, оставьте смесь в сторону.

Приготовьте чистую, идеально сухую, глубокую миску. Отделите белки от желтков. Белки взбейте до состояния крепкой белой пены. Затем введите 50 грамм сахара в два захода и взбейте белки до устойчивых пиков.

Соедините белковую массу и ореховую смесь, перемешивая лопаткой из силикона.

Подготовьте теплый противень. Для этого достаточно оставить его в духовке на 5 минут при температуре 110° С.

Из полученного количества теста у вас получится три коржа, если уложить их в форму 18-20 см диаметром.

Отправьте коржи в духовку при температуре 150° С и включите режим конвекция на полтора часа. Идеально, если снаружи корж сухой и при легком нажатии палец слегка проваливается внутрь.

Готовые коржи необходимо оставить при комнатной температуре минимум на 6 часов.

Теперь готовим масляный крем Шарлотт. Смешиваем венчиком 170 мл молока, 120 грамм сахара, 4 желтка и ставим на медленный огонь. Яично-молочную смесь необходимо постоянно перемешивать и как только крем начнет густеть и кипеть, снимите крем с плиты и продолжайте перемешивать венчиком.

Когда крем остывает, взбейте сливочное масло и добавьте молочно-яичную массу, а также ванильный экстракт, продолжая все это время взбивать крем.

Часть можно смешать с какао-порошком.

Подровняйте коржи ножом, промажьте коржи белым масляным кремом, закройте все бока по периметру, присыпьте крошкой. Сверху покройте шоколадным кремом. И украсьте, как вам хочется.

Также вы можете приготовить вкусные яблочные оладьи на кефире.