Китайский новый год: топ-3 праздничных блюд, чтобы встретить Дракона

Китайский Новый год с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Поднебесной. У этого праздника нет постоянной даты, но зато есть традиционное меню.

Первый день Нового года в Китае приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния (то есть после 21 декабря). В григорианском календаре это, как правило, соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля. Празднование обычно продолжается 15 дней.

В Китае в эти дни начинается настоящая миграция внутри страны, так как этот праздник принято проводить со своими родными.

Красный - главный цвет Китайского нового года Фото: Getty Images

Этот год в Китае будет символизироваться комбинацией, которая повторяется раз в 60 лет. В этом году это будет Дракон, стихией станет Дерево, а основным цветом года станет зеленый.

Когда начинается китайский Новый год 2024 и как его празднуют

Зимнее солнцестояние в 2023 году было 22 декабря. Следовательно, второе новолуние после этой даты приходится на 10 февраля 2024 года. Тогда в Китае и начнут праздновать Новый год по восточному календарю. И для китайцев это будет не 2024 год, а 4721-й.

А вот закончится 2024 год по восточному календарю только 28 января 2025 года.

Все 16 дней празднования Китайского Нового Года, который также называемого Праздником Весны принято подавать особенные блюда, приглашая в дом удачу и благословение. Самая важная дата – канун Нового Года, когда вся семья собирается за праздничным столом.

Китайский Новый год 2024 - праздничное меню Фото: Getty Images

Согласно древнему мифу, в начале каждого нового года китайцы должны были прятаться от чудовища по имени Нян (в переводе с китайского "Год"), который пожирал скот и урожай.

Но однажды чудовище испугалось плачущего малыша в красной одежде. Так что Китайский Новый год отмечают, украшая дома красными фонариками и запуская фейерверки, будто бы отгоняя чудище. А на праздничном столе каждое блюдо имеет особый смысл. Традиционно на столе обязательно должны быть мясо и рыба, а также пельмени (цзяоцзы), которые являются образным воплощением одного из главных пожеланий — рождения сыновей. Традиционные китайские блюда приготовить непросто, но если их немного адаптировать, то вполне можно порадовать себя лакомствами и отметить наступление Китайского Нового года. Фокус выбрал самые вкусные и простые китайские блюда для украинского стола.

Свинина в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

500 г свинины (лучше шеи);

1 ст. л. соевого соуса;

1 ч. л. кукурузного крахмала;

соль, перец, растительное масло для жарки.

Для соуса:

3 ст. л. рисового уксуса;

3 ст. л. томатного кетчупа;

2 ст. л. сахара;

1 ст. л. соевого соуса;

1/2 стакана воды;

1 ч. л. кукурузного крахмала.

Нарежьте свинину небольшими кусочками. В отдельной мисочке смешайте соевый соус, крахмал, соль и перец. Положите мясо в маринад и оставьте минут на 20.

Обжарьте свинину на сильном огне до золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце.

Для соуса смешайте уксус, кетчуп, сахар, соевый соус и воду. Доведите в сотейнике до кипения и добавьте разведенный в небольшом количестве воды крахмал. Верните мясо на сковороду, залейте соусом и тушите на медленном огне 5-10 минут. Подавайте с простым белым рисом.

Утка по-кантонски

Ингредиенты:

утка 2-2,5 кг;

1 ст. л. растительного масла;

5 ломтиков свежего имбиря;

6 зубчиков чеснока;

1 ст. л. тростникового сахара;

120 мл китайского вина или белого сухого вина;

1,5 ст. л. черного соевого соуса;

60 мл соевого соуса;

3 ст. л. рисового уксуса;

3 звездочки бадьяна;

3 лавровых листа;

12 горошин душистого перца;

4-5 кусочков сухой цедры апельсина или лимона;

3-4 чашки воды;

1 ч. л. меда, смешанная с 1 ч. л. воды.

Утку обмойте и обсушите. Отрежьте хвост. В воке нагрейте растительное масло. Выложите в вок утку грудкой вниз и дайте ей слегка подрумяниться. Жиром поливайте части утки, которые не жарятся. Снимите с огня. На дне вока должно остаться много утиного жира.

Нагрейте форму для запекания утки на среднем огне с небольшим количеством жира от жарки и обжарьте в нем ломтики имбиря и раздавленные зубчики чеснок в течение 1 минуты, добавьте сахар, чтобы он растворился.

Влейте вино, воду, два соевых соуса, рисовый уксус, бадьян, лавровый лист, душистый перец и сухую цедру.

Положите в бульон утку. Жидкости должно быть до середины тушки. Если не хватает, долейте воды.

Доведите бульон до кипения, максимально уменьшите нагрев и варите под не плотной крышкой 50-60 минут, каждые 15 минут переворачивая птицу.

Аккуратно достаньте утку из формы и переложите на противень с решеткой грудкой вверх. Смажьте грудку медом с водой. И запекайте утку в духовке, разогретой до 225 градусов.

Запекайте птицу 12-15 минут или пока кожица не станет хрустящей (можно включить верхний гриль, но, будьте внимательны, утка может быстро сгореть).

Достаньте из духовки и дайте полежать 10 минут перед разделкой. Подавайте с рисом.

Китайские пельмени Цзяоцзы

Ингредиенты:

200 г рисовой муки;

120 г пшеничного или картофельного крахмала;

3 ст. л. топленого свиного жира.

Для начинки:

800–900 г жирного свиного фарша;

1 пучок зеленого лука;

4 см свежего корня имбиря;

3 зубчика чеснока;

1 ч. л. сахара;

1 ч. л. темного кунжутного масла;

соль.

Для соуса:

200 мл соевого соуса;

40 мл темного кунжутного масла;

40 мл черного рисового уксуса.

Для соуса смешайте соевый соус, уксус и кунжутное масло. А для начинки мелко нарежьте очищенные имбирь, чеснок и зеленый лук. Смешайте с прочими ингредиентами для начинки.

И готовьте тесто. Рисовую муку залейте 250 мл очень горячей воды и размешайте вилкой. Выложите тесто на доску и замешивайте, подсыпая крахмал. Соберите тесто в комок и продолжайте вымешивать, понемногу добавляя топленое сало, пока тесто не станет мягким и не перестанет прилипать к рукам.

Скатайте из теста колбаску и нарежьте на 60 кусочков. Каждый кусочек раскатайте в кружок диаметром 5–6 см.

Лепите пельмени, складывая начинку в центр и защипывайте.

Смажьте маслом или проложите листами китайской капусты корзину для пароварки. Положите в нее пельмени и готовьте на среднем пару 5-7 мин. Подавайте горячие пельмени к столу с соусом.

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