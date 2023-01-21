Китайский Новый год 2023. Топ-3 лучших блюд на праздничный стол
Так как в Китае чтут традиции, то и праздничный стол очень важен, ведь каждое блюдо символизирует на нем удачу и благоденствие.
Китайский Новый год или Праздник Весны — самый важный день в жизни китайцев. Это традиционный праздник, который объединяет. В этот день все китайцы стремятся воссоединиться со своими семьями.
Независимо от того, в каком регионе Китая празднуют Новый год, стол всегда накрывают богато и традиционными домашними блюдами. Обычно это: домашние пельмени, рыба, приготовленная на пару, символизирующая изобилие в Новом году, куриный суп, сладкий рис с цукатами. Закуски могут быть разными, но курица, утка, рыба и свинина в главных блюдах незаменимы.
Набор блюд может различаться от провинции к провинции, так, в Хунане на юге Китая обычно готовят пряные и яркие блюда.
После новогодней ночи в посуде должна оставаться еда, чтобы следующий год был изобильным. В новогодней трапезе китайцев отразилась память о старших поколениях. Обычно готовятся блюда, которые готовили на праздники бабушки и дедушки.
Рыбу часто подают на семейный ужин в канун Нового года, поскольку китайцы верят, что рыба приносит процветание и увеличивает достаток. Крайне важно подавать рыбу с хвостом и головой — символы хорошего начала и конца года.
Блюдо ставят так, чтобы голова была направлена к уважаемым или старшим родственникам за столом. И они же пробуют рыбу первыми. Блюдо с рыбой переставлять нельзя.
Обычно готовят:
- Карася. Потому что первый иероглиф этого слова соответствует слову "удача".
- Карпа. Потому что первый иероглиф произносится так же, как "подарок". Блюдо из карпа на новогоднем столе символизирует пожелание благосостояния.
- Сома. Потому что он созвучен слову "годовой избыток". Так что это угощение обещает целый год изобилия.
- Окуня, как символ богатства.
Также популярны рулетики чуньцзюань, или спринг-роллы, обжаренные во фритюре. Они напоминают гору золотых слитков. Их обычно готовят в северных провинциях.
Популярна курица, причем готовят ее целиком, с лапами и головой. Ножки достаются главе семьи, чтобы он "ухватил побольше богатства".
Обязательны на столе китайские пельмени цзяоцзы, ведь они напоминают по форме старинные слитки серебра, а значит, обещают богатство. Так что пельменей за столом стараются съесть побольше.
И очень популярна на севере Китая так называемая "лапша долголетия", символизирующая пожелание долгой жизни. Ее нельзя откусывать, или разрезать, чтобы не оборвать нить жизни. Ее подают с бульоном, с овощами, с чесноком и кунжутным соусом.
И обязательны десерты: сладкий рис, рисовые шарики, клейкий рисовый пирог с семенами лотоса, мандарины, апельсины и помело. Мандарины даже дарят, как подарок, ведь они символизируют богатство.
Фокус предлагает приготовить самые интересные китайские новогодние блюда. И тем самым отметить этот праздник.
Новогодний карп по-китайски
Ингредиенты:
- Тушка карпа – 1 шт;
- Две луковицы;
- Чеснок – 10 гр;
- Имбирь – 15 гр;
- Соевый соус – 2 ст. л.;
- Сахар – 10 гр;
- Соль, растительное масло.
Почистите рыбу и хорошенько промойте ее. Сделайте на тушке несколько разрезов, но старайтесь не прорезать насквозь. Натрите солью и тертым свежим имбирем и оставьте минут на двадцать, чтобы рыба пропиталась ароматами.
Нагрейте на сковороде масло, обжарьте рыбу до золотистого цвета с обеих сторон и достаньте. Нарежьте лук полукольцами, измельчите чеснок, нарежьте мелко имбирь, обжарьте в том же масле, в котором и жарилась рыба, пока не появится аромат и верните рыбу на сковороду. Добавьте немного воды, соевого соуса и сахар. Тушите рыбу до готовности около 20 минут.
Цыпленок по-китайски
Ингредиенты:
- Тушка цыпленка;
- Одна луковица;
- Пять зубчиков чеснока;
- Растительное масло ─ 250 мл;
- Сахар ─ 2 ч. л.;
- Соль ─ 2 ч. л.;
- Четыре гвоздики, перец горошком, семена кориандра, молотый мускатный орех.
На сухой разогретой сковороде поджарьте гвоздику, горошинки черного перца и кориандра. Это делается для того, чтобы раскрылся их аромат. Разогретые специи разотрите с чайной ложкой соли и мускатным орехом. Цыпленка вымойте и просушите бумажными полотенцами. Смесью приправ и соли натрите цыпленка внутри и снаружи. Поместите внутрь тушки целую очищенную луковицу. Положите цыпленка в пакет и уберите в холодильник часов на пять.
После разогрейте в глубокой посуде, вроде вока, или казана, растительное масло и положите птицу спинкой вниз. Жарьте до золотистой корочки, потом переверните тушку и повторите, поливая тушку тем же маслом. Как только цыпленок покроется золотистой корочкой со всех сторон, достаньте его, слейте масло, так чтобы его осталось на донышке и бросьте в вок пять раздавленных зубчиков чеснока. Потом влейте 0,5 литра горячей кипяченой воды. Доведите воду до кипения, добавьте соль и сахар, так чтобы получился сладко-соленый бульон и верните цыпленка в посудину. Томите под закрытой крышкой около получаса. Подавайте на стол, украсив мелко порубленной кинзой и хлопьями перца чили.
Китайские пельмени цзяоцзы
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – три стакана;
- Полстакана горячей воды;
- Треть стакана холодной воды;
- Растительное масло – 1 ст. л.
Для начинки:
- Говяжий фарш — 500 гр;
- Капуста пекинская – 400 гр;
- Зеленый лук — 50 гр;
- Тертый имбирь – 1 ст. л.;
- Соевый соус – 1 ч. л.;
- Черный молотый перец.
Капусту нарежьте очень мелко, или пропустите через мясорубку. Зеленый лук мелко нарежьте. Перемешайте фарш, капусту и зеленый лук. Добавьте имбирь, соевый соус и поперчите.
Теперь готовьте тесто. Муку всыпьте в миску, сделайте в центре углубление, влейте сначала кипяток, потом холодную воду и добавьте растительное масло. Вымешивайте, пока не получится плотное эластичное тесто. Раскатайте тесто в жгут и нарежьте небольшими кусочками, как если бы готовили вареники. После каждый кусочек тонко раскатайте. Выкладывайте фарш, края теста смочите водой и сформируйте небольшие пельмени. Варите их на пару минут 30 и подавайте с соевым соусом, в который можно капнуть кунжутного масла для аромата.
Также можно пожарить пельмени на сковороде, и когда они зарумянятся, долить горячей воды и доготовить под крышкой.
Бонус: Лапша долголетия
Ингредиенты:
- Длинная пшеничная, или рисовая лапша — 225 гр;
- Кунжутное масло - 2 ст. л.;
- Три зубчика чеснока;
- Соевый соус – 3 ст. л.;
- Соль, семена кунжута, молотый белый перец, зеленый лук.
Сварите лапшу, бросив ее в кипящую подсоленную воду. Готовится она обычно около пяти минут. Слейте воду и обдайте лапшу холодной водой. Переложите в большое блюдо для подачи.
Взбейте венчиком кунжутное масло, пропущенный через пресс чеснок, соевый соус и соль с перцем. Залейте соусом лапшу и хорошенько перемешайте. Попробуйте и выровняйте по своему вкусу. Подавайте, присыпав кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.