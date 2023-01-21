Китайский Новый год 2023. Топ-3 лучших блюд на праздничный стол

Так как в Китае чтут традиции, то и праздничный стол очень важен, ведь каждое блюдо символизирует на нем удачу и благоденствие.

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Китайский Новый год или Праздник Весны — самый важный день в жизни китайцев. Это традиционный праздник, который объединяет. В этот день все китайцы стремятся воссоединиться со своими семьями.

Независимо от того, в каком регионе Китая празднуют Новый год, стол всегда накрывают богато и традиционными домашними блюдами. Обычно это: домашние пельмени, рыба, приготовленная на пару, символизирующая изобилие в Новом году, куриный суп, сладкий рис с цукатами. Закуски могут быть разными, но курица, утка, рыба и свинина в главных блюдах незаменимы.

Набор блюд может различаться от провинции к провинции, так, в Хунане на юге Китая обычно готовят пряные и яркие блюда.

После новогодней ночи в посуде должна оставаться еда, чтобы следующий год был изобильным. В новогодней трапезе китайцев отразилась память о старших поколениях. Обычно готовятся блюда, которые готовили на праздники бабушки и дедушки.

Рыбу часто подают на семейный ужин в канун Нового года, поскольку китайцы верят, что рыба приносит процветание и увеличивает достаток. Крайне важно подавать рыбу с хвостом и головой — символы хорошего начала и конца года.

[ + – ] Рыба - традиционное угощение на китайский новый год Фото: Соцсети

Блюдо ставят так, чтобы голова была направлена к уважаемым или старшим родственникам за столом. И они же пробуют рыбу первыми. Блюдо с рыбой переставлять нельзя.

Обычно готовят:

Карася. Потому что первый иероглиф этого слова соответствует слову "удача".

Карпа. Потому что первый иероглиф произносится так же, как "подарок". Блюдо из карпа на новогоднем столе символизирует пожелание благосостояния.

Сома. Потому что он созвучен слову "годовой избыток". Так что это угощение обещает целый год изобилия.

Окуня, как символ богатства.

Также популярны рулетики чуньцзюань, или спринг-роллы, обжаренные во фритюре. Они напоминают гору золотых слитков. Их обычно готовят в северных провинциях.

Популярна курица, причем готовят ее целиком, с лапами и головой. Ножки достаются главе семьи, чтобы он "ухватил побольше богатства".

Обязательны на столе китайские пельмени цзяоцзы, ведь они напоминают по форме старинные слитки серебра, а значит, обещают богатство. Так что пельменей за столом стараются съесть побольше.

[ + – ] Китайские пельмени цзяоцзы Фото: Соцсети

И очень популярна на севере Китая так называемая "лапша долголетия", символизирующая пожелание долгой жизни. Ее нельзя откусывать, или разрезать, чтобы не оборвать нить жизни. Ее подают с бульоном, с овощами, с чесноком и кунжутным соусом.

И обязательны десерты: сладкий рис, рисовые шарики, клейкий рисовый пирог с семенами лотоса, мандарины, апельсины и помело. Мандарины даже дарят, как подарок, ведь они символизируют богатство.

[ + – ] Мандарины - символ богатства Фото: Getty Images

Фокус предлагает приготовить самые интересные китайские новогодние блюда. И тем самым отметить этот праздник.

Новогодний карп по-китайски

Ингредиенты:

Тушка карпа – 1 шт;

Две луковицы;

Чеснок – 10 гр;

Имбирь – 15 гр;

Соевый соус – 2 ст. л.;

Сахар – 10 гр;

Соль, растительное масло.

Почистите рыбу и хорошенько промойте ее. Сделайте на тушке несколько разрезов, но старайтесь не прорезать насквозь. Натрите солью и тертым свежим имбирем и оставьте минут на двадцать, чтобы рыба пропиталась ароматами.

Нагрейте на сковороде масло, обжарьте рыбу до золотистого цвета с обеих сторон и достаньте. Нарежьте лук полукольцами, измельчите чеснок, нарежьте мелко имбирь, обжарьте в том же масле, в котором и жарилась рыба, пока не появится аромат и верните рыбу на сковороду. Добавьте немного воды, соевого соуса и сахар. Тушите рыбу до готовности около 20 минут.

Цыпленок по-китайски

Ингредиенты:

Тушка цыпленка;

Одна луковица;

Пять зубчиков чеснока;

Растительное масло ─ 250 мл;

Сахар ─ 2 ч. л.;

Соль ─ 2 ч. л.;

Четыре гвоздики, перец горошком, семена кориандра, молотый мускатный орех.

На сухой разогретой сковороде поджарьте гвоздику, горошинки черного перца и кориандра. Это делается для того, чтобы раскрылся их аромат. Разогретые специи разотрите с чайной ложкой соли и мускатным орехом. Цыпленка вымойте и просушите бумажными полотенцами. Смесью приправ и соли натрите цыпленка внутри и снаружи. Поместите внутрь тушки целую очищенную луковицу. Положите цыпленка в пакет и уберите в холодильник часов на пять.

После разогрейте в глубокой посуде, вроде вока, или казана, растительное масло и положите птицу спинкой вниз. Жарьте до золотистой корочки, потом переверните тушку и повторите, поливая тушку тем же маслом. Как только цыпленок покроется золотистой корочкой со всех сторон, достаньте его, слейте масло, так чтобы его осталось на донышке и бросьте в вок пять раздавленных зубчиков чеснока. Потом влейте 0,5 литра горячей кипяченой воды. Доведите воду до кипения, добавьте соль и сахар, так чтобы получился сладко-соленый бульон и верните цыпленка в посудину. Томите под закрытой крышкой около получаса. Подавайте на стол, украсив мелко порубленной кинзой и хлопьями перца чили.

Китайские пельмени цзяоцзы

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – три стакана;

Полстакана горячей воды;

Треть стакана холодной воды;

Растительное масло – 1 ст. л.

Для начинки:

Говяжий фарш — 500 гр;

Капуста пекинская – 400 гр;

Зеленый лук — 50 гр;

Тертый имбирь – 1 ст. л.;

Соевый соус – 1 ч. л.;

Черный молотый перец.

Капусту нарежьте очень мелко, или пропустите через мясорубку. Зеленый лук мелко нарежьте. Перемешайте фарш, капусту и зеленый лук. Добавьте имбирь, соевый соус и поперчите.

Теперь готовьте тесто. Муку всыпьте в миску, сделайте в центре углубление, влейте сначала кипяток, потом холодную воду и добавьте растительное масло. Вымешивайте, пока не получится плотное эластичное тесто. Раскатайте тесто в жгут и нарежьте небольшими кусочками, как если бы готовили вареники. После каждый кусочек тонко раскатайте. Выкладывайте фарш, края теста смочите водой и сформируйте небольшие пельмени. Варите их на пару минут 30 и подавайте с соевым соусом, в который можно капнуть кунжутного масла для аромата.

Также можно пожарить пельмени на сковороде, и когда они зарумянятся, долить горячей воды и доготовить под крышкой.

Бонус: Лапша долголетия

Ингредиенты:

Длинная пшеничная, или рисовая лапша — 225 гр;

Кунжутное масло - 2 ст. л.;

Три зубчика чеснока;

Соевый соус – 3 ст. л.;

Соль, семена кунжута, молотый белый перец, зеленый лук.

Сварите лапшу, бросив ее в кипящую подсоленную воду. Готовится она обычно около пяти минут. Слейте воду и обдайте лапшу холодной водой. Переложите в большое блюдо для подачи.

Взбейте венчиком кунжутное масло, пропущенный через пресс чеснок, соевый соус и соль с перцем. Залейте соусом лапшу и хорошенько перемешайте. Попробуйте и выровняйте по своему вкусу. Подавайте, присыпав кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.