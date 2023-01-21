Китайський Новий рік 2023. Топ 3 найкращих страв на святковий стіл

Так як у Китаї вшановують традиції, то і святковий стіл дуже важливий, адже кожна страва символізує на ньому удачу та благоденство.

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Китайський Новий рік або Свято Весни – найважливіший день у житті китайців. Це традиційне свято, яке об'єднує. У цей день усі китайці прагнуть возз'єднатися зі своїми сім'ями.

Незалежно від того, в якому регіоні Китаю святкують Новий рік, стіл завжди накривають багато і традиційними домашніми стравами. Зазвичай це: домашні пельмені, риба, приготовлена на пару, що символізує достаток у Новому році, курячий суп, солодкий рис із цукатами. Закуски можуть бути різними, але курка, качка, риба та свинина у головних стравах незамінні.

Набір страв може відрізнятись від провінції до провінції, так, у Хунані на півдні Китаю зазвичай готують пряні та яскраві страви.

Після новорічної ночі в посуді повинна залишатися їжа, щоб наступний рік був рясним. У новорічній трапезі китайців позначилася пам'ять про старші покоління. Зазвичай готуються страви, які готували на свята бабусі та дідусі.

Рибу часто подають на сімейну вечерю напередодні Нового року, оскільки китайці вірять, що риба приносить процвітання та збільшує достаток. Дуже важливо подавати рибу з хвостом і головою — символи гарного початку та кінця року.

[ + – ] Риба – традиційне частування на китайський Новий рік Фото: Соцмережi

Страву ставлять так, щоб голова була спрямована до шановних чи старших родичів за столом. І вони пробують рибу першими. Страву з рибою переставляти не можна.

Зазвичай готують:

Карася. Тому що перший ієрогліф цього слова відповідає слову "удача".

Короп. Тому що перший ієрогліф вимовляється так само, як "подарунок". Страва з коропа на новорічному столі символізує побажання добробуту.

Сома. Тому що він співзвучний слову "річний надлишок". Тож це частування обіцяє цілий рік достатку.

Окуня як символ багатства.

Також популярні рулетики чуньцзюань, або спринг-роли, обсмажені у фритюрі. Вони нагадують гору золотих злитків. Їх зазвичай готують у північних провінціях.

Популярна курка, причому готують її цілою, з лапами та головою. Ніжки дістаються главі сім'ї, щоб він "вхопив якнайбільше багатства".

Обов'язкові на столі китайські пельмені цзяоцзи, адже вони нагадують формою старовинні зливки срібла, а отже, обіцяють багатство. Тож пельменів за столом намагаються з'їсти побільше.

[ + – ] Китайські пельмені цзяоцзи Фото: Соцмережi

І дуже популярна на півночі Китаю так звана "локшина довголіття", що символізує побажання довгого життя. Її не можна відкушувати або розрізати, щоб не обірвати нитку життя. Її подають з бульйоном, з овочами, часником і кунжутним соусом.

І обов'язкові десерти: солодкий рис, рисові кульки, клейкий рисовий пиріг з насінням лотоса, мандарини, апельсини та помело. Мандарини навіть дарують як подарунок, адже вони символізують багатство.

[ + – ] Мандарини – символ багатства Фото: Getty Images

Фокус пропонує приготувати найцікавіші китайські новорічні страви. І цим відзначити це свято.

Новорічний короп по-китайськи

Складові:

Тушка коропа – 1 шт.;

Дві цибулини;

Часник – 10 г;

Імбир – 15 г;

Соєвий соус – 2 ст. л.;

Цукор — 10 г;

Сіль, олія.

Почистіть рибу і добре промийте її. Зробіть на тушці кілька розрізів, але намагайтеся не прорізати наскрізь. Натріть сіллю і тертим свіжим імбиром і залиште на двадцять хвилин, щоб риба просочилася ароматами.

Нагрійте на сковороді масло, обсмажте рибу до золотистого кольору з обох боків і дістаньте. Наріжте цибулю пів кільцями, подрібніть часник, дрібно наріжте імбир, обсмажте в тій же олії, в якій і смажилася риба, поки не з'явиться аромат і поверніть рибу на сковороду. Додайте трохи води, соєвого соусу та цукор. Тушкуйте рибу до готовності близько 20 хвилин.

Курча по-китайськи

Складові:

Тушка курчати;

Одна цибулина;

П'ять зубчиків часнику;

Рослинна олія — 250 мл;

Цукор ─ 2 ч. л.;

Сіль ─ 2 ч. л.;

Чотири гвоздики, перець горошком, насіння коріандру, мелений мускатний горіх.

На сухій розігрітій сковороді підсмажте гвоздику, горошинки чорного перцю та коріандру. Це робиться для того, щоб розкрився їхній аромат. Розігріті спеції розітріть із чайною ложкою солі та мускатним горіхом. Курча вимийте і просушіть паперовими рушниками. Сумішшю приправ і солі натріть курча всередині і зовні. Помістіть усередину тушки цілу очищену цибулину. Покладіть курча в пакет і приберіть у холодильник годин на п'ять.

Після розігрійте в глибокому посуді, на кшталт казана, олію і покладіть птицю спинкою вниз. Смажте до золотистої скоринки, потім переверніть тушку і повторіть, поливаючи тушку тим самим маслом. Як тільки курча покриється золотистою скоринкою з усіх боків, дістаньте його, злийте олію, так щоб її залишилося на денці і киньте у вок п'ять розчавлених зубчиків часнику. Потім влийте 0,5 л гарячої кип'яченої води. Доведіть воду до кипіння, додайте сіль і цукор, так щоб вийшов солодко-солоний бульйон і поверніть курча в посудину. Тушкуйте під закритою кришкою близько півгодини. Подавайте на стіл, прикрасивши дрібно порубаною кінзою та пластівцями перцю чилі.

Китайські пельмені цзяоцзи

Складові:

Для тіста:

Борошно – три склянки;

Півсклянки гарячої води;

Третина склянки холодної води;

Рослинна олія – 1 ст. л.

Для начинки:

Яловичий фарш — 500 г;

Капуста пекінська – 400 г;

Зелена цибуля – 50 г;

Тертий імбир – 1 ст. л.;

Соєвий соус – 1 ч. л.;

Чорний мелений перець.

Капусту наріжте дуже дрібно або пропустіть через м'ясорубку. Зелену цибулю дрібно наріжте. Перемішайте фарш, капусту та зелену цибулю. Додайте імбир, соєвий соус і поперчіть.

Тепер готуйте тісто. Борошно всипте в миску, зробіть у центрі поглиблення, влийте спочатку окріп, потім холодну воду і додайте олію. Вимішуйте, доки не вийде щільне еластичне тісто. Розкотіть тісто в джгут і наріжте невеликими шматочками, начебто готували вареники. Після кожного шматочка тонко розкотіть. Викладайте фарш, краї тіста змочіть водою та сформуйте невеликі пельмені. Варіть їх на пару хвилин 30 і подавайте з соєвим соусом, в який можна капнути кунжутну олію для аромату.

Також можна посмажити пельмені на сковороді, і коли вони зарум'яняться, долити гарячу воду і доготувати під кришкою.

Бонус: Локшина довголіття

Складові:

Довга пшенична, або рисова локшина – 225 г;

Кунжутна олія — 2 ст. л.;

Три зубчики часнику;

Соєвий соус – 3 ст. л.;

Сіль, насіння кунжуту, мелений білий перець, зелений лук.

Зваріть локшину, кинувши її в киплячу підсолену воду. Готується вона, зазвичай, близько п'яти хвилин. Злийте воду і промийте локшину холодною водою. Перекладіть у велику страву для подачі.

Збийте віночком кунжутну олію, пропущений через часник прес, соєвий соус і сіль з перцем. Залийте соусом локшину і добре перемішайте. Спробуйте та вирівняйте на свій смак. Подавайте, присипавши кунжутом і дрібно нарізаною зеленою цибулею.