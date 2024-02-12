Изысканно и вкусно: рецепт салата "Королевский"

Этот салат непременно станет изюминкой праздничного стола. Ведь в нем есть все для идеального вкуса.

Салат "Королевский" непременно вам понравится. Его можно готовить как на праздники, так и просто на ужин. А скоро День всех влюбленных, 14 февраля, поэтому можно приготовить его, чтобы отпраздновать этот особый день. В оригинале используется говяжий язык. Но если не хотите его готовить, или просто не любите, можно заменить его отварной говядиной или телятиной. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником ann_kiper.

Салат "Королевский"

Ингредиенты:

1 говяжий язык;

1 фиолетовая луковица;

5 картофелин;

4 соленых или маринованных огурца;

2 свеклы;

майонез;

соль.

Если все же готовите салат с языком, сначала отварите его. Язык заливаем холодной водой, доводим до кипения, солим. Варим на маленьком огне 2,5-3 часа. Вынимаем язык из кастрюли и охлаждаем.

Свеклу и картофель отвариваем до готовности и оставляем остыть. Свеклу можно запечь в фольге в духовке.

Лук мелко нарезаем и маринуем: выжмите сок четверти лимона, добавьте немного горячей воды, щепотку соли и чайная ложечка сахара. Заливаем этой смесью лук и оставляем на 20 минут, затем сливаем маринад.

Отварной язык и соленые огурцы нарезаем кубиками. Картофель и свеклу чистим и натираем на крупной терке.

А теперь собираем салат. Сначала выкладываем язык, на него лук и добавляем сеточку майонеза. На лук выкладываем картофель, и снова майонез. Следующий слой — огурцы, немного майонеза, и последним слоем выкладываем свеклу. Сверху смазываем майонезом и украшаем зеленью.

Салат готов — теперь его можно подавать к столу.

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