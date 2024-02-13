Закуска из консервированного тунца: рецепт вкусного и быстрого блюда
Такое блюдо можно готовить как на праздничный стол, так и для того, чтобы разнообразить повседневное меню. Вкуснее всего закуска идет с хрустящими тостами.
Вкусных и сытных закусок много не бывает. Наличие оной в холодильнике позволяет приготовить быстрый перекус, поскольку идеально подходит для намазки на бутерброды. Своим проверенным рецептом закуски из консервированного тунца поделился известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Готовится она очень просто, а ее вкус никого не оставит равнодушным.
Закуска из консервированного тунца
Ингредиенты:
- тунец в собственном соку – 160 гр;
- сливочный сыр – 1 ст. л;
- горчица дижонская – 1/2 ч. л;
- копченая паприка – 1/2 ч. л;
- лук шалот – 1/2 шт (можно обычный);
- базилик – 3-5 листиков;
- помидор – 1 шт;
- лук красный – 1/3 шт;
- каперсы – 2 шт;
- петрушка – 2/3 ст. л;
- соль и перец – по вкусу;
- оливковое масло – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Консервированный тунец откинуть на сито, чтобы с него ушел весь сок. Затем соединить его с паприкой, сливочным сыром, горчицей, мелко порезанными луком и базиликом, тщательно перемешать до однородного состояния.
Отдельно смешать мелко порезанные помидоры, красный лук, каперсы и петрушку, заправить по вкусу.
На блюдо поставить кулинарное кольцо. Нижним слоем уложить массу с тунцом, вторым – овощи.
Подавать с грустящими тостами.
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