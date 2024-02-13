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Закуска из консервированного тунца: рецепт вкусного и быстрого блюда

Оксана Ханас
Фото: ponomar_valeriy/instagram

Такое блюдо можно готовить как на праздничный стол, так и для того, чтобы разнообразить повседневное меню. Вкуснее всего закуска идет с хрустящими тостами.

Вкусных и сытных закусок много не бывает. Наличие оной в холодильнике позволяет приготовить быстрый перекус, поскольку идеально подходит для намазки на бутерброды. Своим проверенным рецептом закуски из консервированного тунца поделился известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Готовится она очень просто, а ее вкус никого не оставит равнодушным.

Закуска из консервированного тунца

Ингредиенты:

  • тунец в собственном соку – 160 гр;
  • сливочный сыр – 1 ст. л;
  • горчица дижонская – 1/2 ч. л;
  • копченая паприка – 1/2 ч. л;
  • лук шалот – 1/2 шт (можно обычный);
  • базилик – 3-5 листиков;
  • помидор – 1 шт;
  • лук красный – 1/3 шт;
  • каперсы – 2 шт;
  • петрушка – 2/3 ст. л;
  • соль и перец – по вкусу;
  • оливковое масло – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Консервированный тунец откинуть на сито, чтобы с него ушел весь сок. Затем соединить его с паприкой, сливочным сыром, горчицей, мелко порезанными луком и базиликом, тщательно перемешать до однородного состояния.

Отдельно смешать мелко порезанные помидоры, красный лук, каперсы и петрушку, заправить по вкусу.

На блюдо поставить кулинарное кольцо. Нижним слоем уложить массу с тунцом, вторым – овощи.

Подавать с грустящими тостами.

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