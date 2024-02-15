Бендерики с мясом: рецепт универсального и сытного перекуса (видео)

Бендерики можно приготовить впрок и хранить в морозилке. Они идеально подойдут в качестве перекуса на работу или в школу.

Бендерики давно завоевали популярность на украинских кухнях. Это очень сытные фаршированные мясом блинчики, свернутые треугольником и обжаренные в кляре на сковородке. В отличие от налисников, для начинки используется сырой фарш. Рекомендуем приготовить это вкусное блюдо по рецепту кулинарного блогера Дарьи Дарико.

Бендерики с мясом

Ингредиенты на 50 штук:

Для блинов:

яйца – 4 шт;

теплое молоко – 2 стакана;

вода – 2 стакана;

мука – 2 стакана + 4 ст. л;

соль – 2 ч. л;

сахар – 4 ст. л;

растительное масло – 6 ст. л;

сода – 1 ч. л.

Для начинки:

мясной фарш – 600-700 гр;

лук – 1 шт;

вода – 50 мл;

соль, перец.

Для льезона:

яйца – 3 шт;

вода – 50 мл;

соль.

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для блинов до однородной массы, пожарить блины на сковородке с обеих сторон.

Для начинки смешать фарш, пропущенный через мясорубку лук, соль, перец и воду, вымесить.

Скрутить бендерики удобным для вас способом (на видео их два).

Яйца перемешать венчиком с водой и солью. Погружать каждый бендерик в льезон и жарить на растительном масле или на сливочном масле с каждой стороны по 2-3 минуты на огне ниже среднего (если крутили вторым способом, то 3-5 минут). Выложить готовые бендерики на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Подавать их лучше всего со сметаной.

Если хотите приготовить полуфабрикаты, то сложите их в морозилку сразу после того, как положите в блинчики начинку, не погружая их в льезон и не обжаривая.

Читайте также:

Блинчики "Креп Сюзетт": французская классика на вашем столе

Блинчики на пиве: рецепт очень вкусного блюда

Блинчики с "Нутеллой" и бананом: завтрак, о котором мечтает каждый