Бендерики с мясом: рецепт универсального и сытного перекуса (видео)
Бендерики можно приготовить впрок и хранить в морозилке. Они идеально подойдут в качестве перекуса на работу или в школу.
Бендерики давно завоевали популярность на украинских кухнях. Это очень сытные фаршированные мясом блинчики, свернутые треугольником и обжаренные в кляре на сковородке. В отличие от налисников, для начинки используется сырой фарш. Рекомендуем приготовить это вкусное блюдо по рецепту кулинарного блогера Дарьи Дарико.
Бендерики с мясом
Ингредиенты на 50 штук:
Для блинов:
- яйца – 4 шт;
- теплое молоко – 2 стакана;
- вода – 2 стакана;
- мука – 2 стакана + 4 ст. л;
- соль – 2 ч. л;
- сахар – 4 ст. л;
- растительное масло – 6 ст. л;
- сода – 1 ч. л.
Для начинки:
- мясной фарш – 600-700 гр;
- лук – 1 шт;
- вода – 50 мл;
- соль, перец.
Для льезона:
- яйца – 3 шт;
- вода – 50 мл;
- соль.
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты для блинов до однородной массы, пожарить блины на сковородке с обеих сторон.
Для начинки смешать фарш, пропущенный через мясорубку лук, соль, перец и воду, вымесить.
Скрутить бендерики удобным для вас способом (на видео их два).
Яйца перемешать венчиком с водой и солью. Погружать каждый бендерик в льезон и жарить на растительном масле или на сливочном масле с каждой стороны по 2-3 минуты на огне ниже среднего (если крутили вторым способом, то 3-5 минут). Выложить готовые бендерики на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
Подавать их лучше всего со сметаной.
Если хотите приготовить полуфабрикаты, то сложите их в морозилку сразу после того, как положите в блинчики начинку, не погружая их в льезон и не обжаривая.
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