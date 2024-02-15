Бендерики з м'ясом: рецепт універсального та ситного перекусу (відео)
Бендерики можна приготувати про запас і зберігати в морозилці. Вони ідеально підійдуть як перекус на роботу або в школу.
Бендерики давно завоювали популярність на українських кухнях. Це дуже ситні фаршировані м'ясом млинці, згорнуті трикутником і обсмажені в клярі на сковорідці. На відміну від налисників, для начинки використовується сирий фарш. Рекомендуємо приготувати цю смачну страву за рецептом кулінарного блогера Дар'ї Дарико.
Бендерики з м'ясом
Інгредієнти на 50 штук:
Для млинців:
- яйця — 4 шт;
- тепле молоко — 2 склянки;
- вода — 2 склянки;
- борошно — 2 склянки + 4 ст. л;
- сіль — 2 ч. л;
- цукор — 4 ст. л;
- рослинна олія — 6 ст. л;
- сода — 1 ч. л.
Для начинки:
- м'ясний фарш — 600-700 гр;
- цибуля — 1 шт;
- вода — 50 мл;
- сіль, перець.
Для льєзону:
- яйця — 3 шт;
- вода — 50 мл;
- сіль.
Спосіб приготування:
Змішати всі інгредієнти для млинців до однорідної маси, посмажити млинці на сковорідці з обох боків.
Для начинки змішати фарш, пропущену через м'ясорубку цибулю, сіль, перець і воду, вимісити.
Скрутити бендерики зручним для вас способом (на відео їх два).
Яйця перемішати віночком із водою та сіллю. Занурювати кожен бендерик у льєзон і смажити на олії або на вершковому маслі з кожного боку по 2-3 хвилини на вогні, нижчому за середній (якщо крутили другим способом, то 3-5 хвилин). Викласти готові бендерики на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки олії.
Подавати їх найкраще зі сметаною.
Якщо хочете приготувати напівфабрикати, то складіть їх у морозилку відразу після того, як покладете в млинці начинку, не занурюючи їх у льєзон і не обсмажуючи.
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