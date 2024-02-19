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Капустные оладьи: простой рецепт вкусного блюда за 15 минут

Оксана Ханас
Фото: kristinazizian/instagram

Вкуснее всего капустные оладьи со сметаной или сметанным соусом. Приготовить его очень просто.

Капустные оладьи – еще один вкусный способ утолить голод и перекусить. Их можно приготовить и как самостоятельное блюдо на обед или ужин. Со сметаной или соусом они получаюся очень аппетитными. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян. На его приготовление у вас уйдет не больше 15 минут.

Капустные оладьи

Ингредиенты:

  • капуста – 500 гр;
  • морковь – 1/2 шт;
  • яйца – 1 крупное или два маленьких;
  • лук – 1/2 головки (или 1/3, если луковица крупная);
  • мука – 5-7 ст. л;
  • кефир – 100-120 мл;
  • зелень (петрушка, укроп);
  • соль, черный молотый перец, паприка по вкусу.

Для сметанного соуса:

  • сметана – 3-4 ст. л;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • протертый свежий небольшой огурец – 1 шт;
  • зелень.

Способ приготовления:

Овощи почистить, капусту порезать кусками и сложить в чашу блендера. Туда добавить остальные ингредиенты и перебить все до пастообразной массы. Если блендер не очень мощный, закладывайте продукты частями.

Тесто выкладывать ло столовой ложке на сковороду, обжарить блинчики с обеих сторон до золотистой корочки где-то по три минуты на небольшом количестве растительного масла.

Готовые оладьи сначала выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. Подавать со сметаной или сметанным соусом.

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